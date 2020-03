In Val di Non è partito il servizio di raccolta differenziata porta a porta, ma solo per alcune tipologie di rifiuti

Vista l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, per le utenze domestiche la Comunità della Val di Non ha attivato un servizio porta a porta straordinario per il conferimento di solo alcune categorie di rifiuti: imballaggi in plastica, bottiglie in plastica, tetrapack, lattine e alluminio (no vetro, no cartone, no carta, no secco, no umido).

A tal proposito la Comunità ci tiene a sottolineare che, nel caso in cui gli utenti conferissero rifiuti di tipologia diversa da quelli elencati, gli operatori non raccoglieranno il sacco esposto (che deve essere preferibilmente di un colore trasparente).

Tutti gli utenti sono quindi invitati a rispettare le indicazioni, in caso contrario il servizio straordinario di raccolta porta a porta di imballaggi in plastica, bottiglie in plastica, tetrapack, lattine e alluminio verrà revocato.

Gli utenti possono prendere visione del calendario della raccolta porta a porta straordinaria e dei suggerimenti su cosa si può conferire consultando il sito www.comunitavaldinon.tn.it.

Per qualsiasi informazione o aggiornamento, oltre a consultare il sito internet della Comunità, è anche possibile contattare il numero 0463.601648.

