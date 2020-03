I giovani pallavolisti dell’Anaune “convocati” davanti al computer per allenarsi e continuare a sentirsi una squadra

Braghette corte e maglietta “griffata” Anaune sulle spalle e via a un’oretta di esercizi fra riscaldamento fisico e lavoro con la palla per ricordarsi che, anche se distanti, la pallavolo fa stare sempre uniti.

Vista la clausura forzata di questo periodo, gli allenatori della squadra under 13 maschile dell’Anaune Pallavolo Matteo Saurini e Salvatore Gentile hanno pensato di dare appuntamento online ai loro ragazzi ogni martedì, giovedì e sabato nel tardo pomeriggio per proseguire il lavoro portato avanti dall’inizio dell’anno in palestra e per continuare a sentirsi una squadra.

Un modo per tenersi in forma anche da casa e anzi affinare la propria tecnica e non perdere il tocco di palla. Ma soprattutto per stare insieme, anche se in maniera virtuale.

“L’idea è nata seguendo gli allenamenti della Trentino Volley e dal confronto in videoconferenza con altre società da fuori regione – spiegano gli allenatori Saurini e Gentile –. Così abbiamo pensato, perché non farlo anche noi? Abbiamo organizzato un incontro virtuale per presentare la proposta ai ragazzi e il giorno dopo eravamo di nuovo collegati, pronti per l’allenamento”.

Così mentre Saurini, anche lui in tenuta sportiva, guida gli esercizi di stretching e con la palla, Gentile osserva dal pc per poter correggere movimenti e gesti tecnici.

“Naturalmente non è semplice gestire un allenamento a distanza – aggiungono i tecnici dell’Anaune Pallavolo –. Nella proposta che abbiamo ideato prevale l’aspetto sociale rispetto a quello sportivo. Abbiamo voluto crearla quasi più come un aiuto verso le famiglie e i ragazzi che da soli a casa si annoiano. La cosa ha generato tantissimo entusiasmo, i nostri atleti sono felici di condividere questi momenti”.

All’iniziativa si è aggiunta poi la squadra under 14 allenata da Kevin Iob, portando a una ventina il numero di ragazzi coinvolti. Ma non è escluso che la cerchia si possa allargare ulteriormente.

“Si tratta sempre di esercizi mirati per ciò che di solito facciamo in palestra – concludono gli allenatori – ma è soprattutto un bel modo di stare insieme. Per continuare a essere una squadra”.