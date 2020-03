Facebook: attenzione ai post di offerta di aiuti che si trasformano in truffe

Di questi tempi è diventato virale un post nel quale con melliflua e poco convincente gentilezza, si invitano le persone in difficoltà a “non andare a letto senza mangiare”, ma a contattare chi ha condiviso il post che si metterà a disposizione per dare una mano.

Iniziativa bella, ma per nulla convincente.

Prima di tutto perché pur essendo messi male, non siamo ancora alla fame e questo post, passivamente condiviso, parrebbe preveggente.

Poi a parte il bel gesto di condividere un post strappa lacrime il contatto in privato a cosa porterà? A pelle a nulla di buono.

In tempi d’emergenza non c’è tempo per una verifica della reale condizione del richiedente che potrebbe non essere residente nello stesso quartiere e quindi è facile che si dia il via a pagamenti online, magari fatti in buona fede, ma senza nessuna garanzia sul ricevente.

Può succedere anche il contrario cioè che l’aspetto truffaldino possa stare in chi si offre per risolvere i problemi: strozzini, spacciatori o i noti furbetti degli scambi di favori.

Una cosa è certa chi, e ci sono anche tanti trentini, ha condiviso il post, lo ha fatto senza troppo rifletterci o semplicemente per apparire “ buonisti” ; solo che così facendo ha prolungato all’infinito un post strappalacrime, del quale è meglio diffidare e prendere le distanze.

Quando si vuole aiutare il prossimo è buona regola conoscere il più possibile nel dettaglio la situazione personale di chi si aiuta, non farlo ad occhi chiusi.

Una soluzione alternativa potrebbe essere “ la spesa sospesa” concordata col negoziante, meglio ancora se piccolo o bottega di quartiere.

Sono loro che possono conoscere le situazioni critiche, le persone che realmente hanno difficoltà a pagare la spesa già in questi giorni. In queste situazioni meglio la certezza, piuttosto che il virtuale.

Riportiamo di seguito l’ambiguo post: “ Se non hai un lavoro, non ricevi aiuto da nessuno e hai terminato il cibo in dispensa… PER FAVORE NON ANDARE A DORMIRE SENZA MANGIARE!!! Scrivimi in privato senza vergognarti, poco o tanto che io possa avere a casa mia, ho piacere di condividerlo con te. Mi è stato insegnato che dove riesce a mangiare una persona, possono mangiarne anche due. Dobbiamo essere tutti uniti #nessunodeverestareindietro #chisiunisceame #aiutiamocitutti. NESSUNO SIA LASCIATO INDIETRO”

Riproponiamo per l’ennesima volta l’avvertimento a diffidare del documento che è stato affisso sui portoni d’entrata di molte case in Trentino. (sotto)

A tal riguardo è intervenuta anche la Polizia di Stato con un comunicato: «Si è diffuso in questi giorni, in molte province italiane, un volantino falso scritto su carta intestata del “Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza”, con il logo della Repubblica Italiana. Il falso volantino, che in alcune città è stato trovato affisso negli androni dei palazzi e sui muri dei quartieri, invita eventuali non residenti degli stabili a lasciare le abitazioni che li ospitano, per rientrare nel proprio domicilio di residenza, perché sarebbe in corso l’attività di controllo delle autorità. Riporta anche l’obbligo di presentare, a richiesta, la documentazione di affitto della casa e i propri documenti con foto. Vi invitiamo a fare attenzione. Potrebbe essere l’astuta mossa di qualche malintenzionato per entrare nelle le case in questo periodo di emergenza per covid_19. Chiunque si imbatta in simili volantini è pregato di segnalarne la presenza alle Forze di polizia e di non seguire le indicazioni in essi contenute».