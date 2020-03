Decine di cinghiali razziano le campagne di Roncegno. Il Video

Il video mostra decine di cinghiali che stanno razziando le campagne di Roncegno.

Nel merito però le segnalazioni sul possibile luogo da dove provengono le immagini parlano anche di Calavino, Valdobbiadene oppure anche sui Balcani

Non c’è quindi la certezza del luogo dove sia stato girato. Ma il problema cinghiali comunque rimane e questa testimonianza video, da qualsiasi parte provenga, lo conferma.

Il cinghiale è un animale aggressivo e persino potenzialmente mortale per l’uomo, ma le cui implicazioni non si fermano a un generale stato di prosperità della specie sul terreno naturale, data la sua notevole adattabilità e l’elevato potenziale riproduttivo.

Può essere infatti causa di incidenti automobilistici (più di altri ungulati a causa della sua massiccia diffusione)

È spesso dannoso nei confronti dei campi agricoli in quanto scava nei terreni e si ciba dei frutti faticosamente coltivati dagli agricoltori

La sua presenza va a discapito degli ecosistemi locali e della biodiversità, poiché in grado di adattarsi a qualsiasi (o quasi) territorio e ambiente, soverchiando in numero altre specie (ungulati e non solo) e causandone la progressiva sparizione

In provincia di Trento il cinghiale è una specie cacciabile per la quale le Prescrizioni tecniche per l’esercizio della caccia prevedono annualmente la sospensione della cacciabilità, sospensione confermata anche dalle prescrizioni tecniche per la stagione venatoria 2019/2020.

La specie, però, è soggetta al controllo (articolo 31, comma 2 della legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991 n. 24) con possibilità di abbattere o catturare fauna selvatica, anche al di fuori dei periodi di caccia e nelle zone in cui la stessa è vietata, per motivazioni di salvaguardia dell’ecosistema, tra cui rientra la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali.

Il motivo dell’assoggettamento al controllo è la volontà da parte della Provincia di non consentire l’ordinario esercizio venatorio su questa specie, ma di contenerne il numero e la distribuzione, controllandone nel miglior modo possibile lo sviluppo, soprattutto nelle aree agricole e negli ambiti faunistici di pregio.

Dopo la presentazione delle vigente modalità di controllo delle specie, che di fatto consentono di poter operare in deroga agli ordinari criteri che disciplinano l’attività venatoria, e quindi di essere quanto più efficaci possibili nel perseguimento dell’obiettivo del controllo, Stefano Ravelli, presidente dell’Associazione cacciatori, ha evidenziato le dinamiche degli abbattimenti realizzati negli ultimi decenni in provincia (dai 20 capi del 1990 ai 365 capi del 2018) che esprime anche lo sforzo importante messo in campo dalla componente venatoria per contribuire a contenere i danni provocati da questa specie alle colture agricole, ma anche alla componente faunistica locale.