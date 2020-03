Coronavirus in Italia: superati i centomila contagi ma in calo, 1.590 guariti solo oggi

Il bilancio del malati di coronavirus in Italia sale complessivamente a 75.528.

Il numero totale dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 101.739.

Sono in aumento le persone guarite, oggi salito a 14.620, e, purtroppo, anche il numero dei morti, oggi 11.591.

Oggi nella consueta conferenza stampa della protezione civile il capo Borelli ha fornito i dati aggiornati.

L’incremento dei malati di coronavirus in Italia rispetto a ieri è di 1.648. Domenica l’incremento era stato di 3.815, più del doppio.

C’è quindi una grande recessione che ha dimezzato i contagi. Sono 3.981 i malati affetti da coronavirus in terapia intensiva, 75 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati in ospedale sono 7.795. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 23.329. In totale

Calano i malati in Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Umbria. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza, calano i malati in tre Regioni italiane.

In Lombardia il numero complessivo dei pazienti ricoverati in ospedale, di quelli in terapia intensiva e di quelli in isolamento domiciliare è di 25.006.

Ieri erano 25.392, dunque 386 malati in meno. Anche le terapie intensive fanno segnare un dato positivo: sono solo 2 i due nuovi ingressi.

Ci sono poi 32 malati in meno in Friuli Venezia Giulia (1.109 contro i 1.141 di ieri) e 63 in Umbria (834 contro gli 897 di ieri).

L’attenzione è sempre puntata sulla Lombardia che oggi ha registrato 458 morti.

Continua a diminuire anche la crescita dei contagi con un aumento di 1154 rispetto a ieri, quando erano stati registrati 1592 casi in più.

Rimane alto il numero dei decessi, con 458 vittime in più che porta il totale a 6.818.

I ricoveri non in terapia intensiva sono 11815, con una crescita di 202, mentre sono solo due i nuovi ricoveri in terapia intensiva. Calano anche i nuovi contagiati a Milano: ieri erano 247, oggi sono 154, per un totale di 8676 positivi in tutta la provincia.