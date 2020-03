Coronavirus, 30 marzo: oggi 18 morti. Dall’inizio dell’emergenza sanzionate 1.227 persone

«Il Trentino è oltre la media nei decessi e nei contagi rispetto alle altre regioni di Italia, dobbiamo prenderne atto e lavorare in modo unitario per migliorare le cose prima possibile. Nei prossimi giorni partirà l’operazione tampone che interesserà il personale sanitaria. Le mascherine e il materiale da difesa c’è tutto, basta che le strutture che ne sono sprovviste le richiedano alla protezione civile.» – Ha esordito così il governatore Fugatti.

Oggi alla conferenza stampa era presente anche il commissario del governo Sandro Lombardi che ha spiegato che ad oggi sono state controllate 31.777 persone ed elevate sanzioni a 1.227 di queste.

Controllati anche 14.564 esercizi commerciali 15 dei quali sono stati sospesi. «Devo ringraziare – ha detto Lombardi – il questore Cracovia, il comandante dei carabinieri Salotti e della Finanza Palumbo. Oltre al controllo per il contenimento del coronavirus noi teniamo sempre sotto controllo il territorio per colpire anche gli altri reati, anche se ad oggi questi sono calati dell’80%. Questo è un dato che deve fare riflettere. Per i controlli sul coronavirus invito i cittadini a chiamarci se vedono delle persone per strada.»

Ad oggi lunedì 30 marzo 2020 in Trentino il numero di persone contagiate da Coronavirus è arrivato a quota 2529.

Oggi sono stati registrati 102 casi in più rispetto a ieri. 88 casi trovati positivi al tampone, mentre 14 senza. Sono 172 le persone completamente guarite.

I decessi purtroppo oggi sono 18. Il bilancio quindi sale a 147 morti.

Dopo sei giorni consecutivi dove erano calati i casi di contagio oggi risalgono leggermente, seppur di poco. Ieri domenica (87 ) sabato (104), venerdì (114), giovedì (117), mercoledì, (121) e martedì (214).

Il dottor Bordon ha chiarito che nella comunità cinese in Trentino non ci sono casi di coronavirus, e che l’epidemia è stata portata in Trentino dai turisti. «Purtroppo l’eta media alta della popolazione trentina ha fatto il resto. La curva è in calo e questa settimana sarà decisiva per la tenuta della struttura ospedaliera»

Ad oggi i sanitari che risultano positivi sono 129 suddivisi in 102 infermieri, 14 medici e 13 amministrativi. 6 di questi sono ricoverati in ospedali, ma non sono gravi, e 123 isolati a casa.

L’incidenza dei malati quindi sul totale degli 8.500 dipendenti dell’azienda sanitaria è dell’1,70%

Le numerose donazioni hanno superato i 5 milioni di euro.

Sono 78 le persone in terapia intensiva sui 98 posti disponibili. Per il momento sono 1399 le persone isolate in casa, 343 ricoverati negli ospedali e 365 nelle RSA e case di riposo.

L’assessore Segnana ha dato maggiori dettagli sulle 18 persone decedute di cui si è avuta notizia oggi, anche se la morte è avvenuta nei giorni scorsi, ma bisognava attendere i risultati delle analisi.

I decessi riguardano delle persone di età dai 65 anni fino a 95, la media è di 80 anni. 5 di questi sono avvenuti nelle case di riposo.

Il dotto Nava ha confermato che una quarantina di persone accolte nelle RSA sono guarite. 60 i casi in più registrate rispetto a ieri.