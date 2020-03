Cles, domani a mezzogiorno un minuto di silenzio davanti al Municipio

“Per ricordare le tante vittime di questa drammatica epidemia, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciare idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro”.

Domani, martedì 31 marzo a mezzogiorno, verrà osservato davanti al Municipio di Cles un minuto di silenzio alla presenza del sindaco Ruggero Mucchi, del vicesindaco Diego Fondriest, del presidente del Consiglio Comunale Luciano Bresadola e delle Forze Armate.

Il minuto di silenzio sarà osservato “in segno di lutto per tutti quei morti, in segno di solidarietà nei confronti delle comunità che stanno pagando il prezzo più alto”.

Pubblicità Pubblicità