Trento: la commovente festa di laurea organizzata dalle amiche sul balcone di casa

Livia Bellardini fa parte dei molti neolaureati dell’ateneo trentino che hanno discusso la tesi in smart working seduti comodamente nel salotto o nello studio della propria casa di Trento.

Come Marianna di Andalo (qui la sua storia) oppure Stefano di Trento e Arianna di Mezzocorona

«Una aspetta solo quel momento per coronare i propri studi ed invece si trova in pigiama davanti al monitor per discutere la sua tesi» – Nelle parole di una di queste ragazze la felicità ma anche un pizzico di amarezza

Ma in questo momento così complicato in tutto il mondo, la distanza forzata mette a dura prova ognuno di noi.

Fortunatamente, però, la tecnologia è in grado di accorciare i chilometri che ci separano dagli affetti, rendendo più piacevole la quarantena.

D’altro canto, ci permette di apprezzare piccole cose e quei gesti che sono in grado di unire le persone in un unico abbraccio.

In particolare, moltissimi laureandi, in questo periodo, hanno dovuto rinunciare non soltanto ad una festa con le persone più care, ma anche ad avere accanto la propria famiglia.

Nonostante tutto, durante questa quarantena ci si sente parte di uno stesso disegno e di uno stesso destino.

A tal proposito, un altro esempio di grande solidarietà è stato il brindisi sul balcone, di Livia, nel giorno della sua laurea avvenuta il 25 marzo.

Data l’impossibilità di avere fisicamente accanto la propria famiglia in questo giorno speciale le sue due coinquiline Simona e Micaela, hanno organizzato una vera e propria festa, nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dal decreto ministeriale.

La festeggiata, Livia, era all’oscuro di tutto, pensando di dover trascorrere una giornata come tante altre.

Presa dall’ultimazione della sua tesi, non si è resa conto che le sue coinquiline stavano allestendo tutto, stampando volantini per i condomini circostanti. (vedi sotto)

Appuntamento fissato per il 25 marzo dalle ore 16:30, nel quartiere San Donà di Trento.

Le sorprese, però, non sono finite qui. Purtroppo il Covid-19 ha messo a dura prova tutti i laureandi per la ricezione delle corone di alloro a causa della chiusura dei fiorai.

Ovviamente non è servito a fermare le due amiche.

Bastano, infatti, dei rami di alloro – facilmente reperibili – e un nastrino rosso, oltre che un po’ di manualità e un pizzico di creatività. Micaela si è subito messa all’opera – di notte, dopo un turno in ospedale – per confezionare una splendida corona, poche ore prima del fatidico evento.

La povera Livia non sapeva che cosa l’attendeva: si sarebbe dovuta vestire da ballerina gigante. «Avevamo studiato tutto nei minimi dettagli, o quasi. La mattina del 25, mentre ci apprestavamo ad addobbare il balcone con i palloncini, il nostro dirimpettaio ci ha colte piacevolmente di sorpresa, sfoggiando un bellissimo striscione di incoraggiamento, con su scritto “Forza Livia”.» – ricordano le due amiche

Non pensavano ci sarebbe stata una tale partecipazione attiva. «Abbiamo atteso con ansia il momento della discussione per dare il via ai festeggiamenti. Proclamato il meritato 110 e lode in Letterature euroamericane, traduzione e critica letteraria, abbiamo svelato tutto.»

Indossato l’abito più bello e le sue due corone, Livia è andata sul balcone e, con grande stupore, moltissimi condomini hanno brindato con le tre amiche: chi con il tè, chi con un amaro e chi con il prosecco, condividendo un momento così importante.

Ognuno di loro si è sentito parte della nostra gioia, come un’unica grande famiglia. Sui vari balconi, anche se per pochi attimi, la distanza era sparita.

Hanno contribuito tutti, in modi differenti, anche con foto e dei regali – quali la bottiglia di prosecco lasciata fuori la porta dai vicini del piano inferiore. Un semplice gesto che ha comunque fatto la differenza.

Per pochi minuti il quartiere si è illuminato di sorrisi e di affetto, intonando tutti insieme il famoso ritornello: “Dottore, dottore, dottore del buco del c…”.

Probabilmente non è servito a sostituire tutto ciò di cui Livia aveva bisogno, ma ha unito tutti, condividendo il momento anche in diretta con amici e parenti tramite la piattaforma zoom.

D’altronde il coronamento di un traguardo – raggiunto brillantemente – meritava un festeggiamento unico e originale.

“Era tutto così inaspettato perché non immaginavo tutte queste sorprese”, ha condiviso Livia, “Non mi aspettavo né i palloncini, né lo striscione del vicino, né il brindisi. È stata una festa colma di sorprese. Mi è dispiaciuto che non fossero presenti le persone a me più care, anche perché avrebbero gradito molto tutto questo spettacolo. Non mi sono sentita sola. In questi giorni, ormai, ero un po’ alienata (per via della tesi, ndr) e l’impatto è stato molto forte anche per questo. Ringrazio tutti per aver avuto un pensiero per me, nonostante non ci conoscessimo. In un momento in cui avrebbero potuto benissimo ignorare l’evento, hanno invece scelto di agire e collaborare, condividendo la mia gioia. Questa è stata sicuramente la cosa più bella”.

Sono proprio queste situazioni difficili che ci fanno capire quanto basti poco per strappare un sorriso e per fare un’esperienza alternativa alla realtà che stiamo vivendo oggi, sentendoci più uniti e solidali.

È finita con un brindisi e gli applausi dai balconi di casa. Insomma, dottoressa a distanza va bene, ma non troppo però.