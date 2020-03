Trentino Sviluppo, Patrimonio del Trentino: misure straordinarie per contribuire al superamento dell’emergenza Coronavirus

Sospensione degli incassi di affitti dovuti dalle imprese, rinvio di impegni già concordati relativi ad assunzioni o investimenti: queste le principali misure contenute in una decisione assunta oggi dalla Giunta provinciale, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico Achille Spinelli, riguardante Trentino Sviluppo e Patrimonio del Trentino.

“Dopo le misure già adottate nei giorni scorsi per non sottrarre liquidità alle imprese, ma anche alle famiglie – sottolinea Spinelli – abbiamo deciso di dare indicazioni specifiche alle nostre società controllate, affinché vadano nella stessa direzione, nei loro rapporti con i soggetti dai cui possono esigere il pagamento di canoni o il rispetto di altri impegni, come obblighi di assunzione o realizzazione di investimenti, per accordi sottoscritti prima dell’inizio dell’emergenza.

Le operazioni di riscossione sono rinviate indicativamente a fine anno o a 12 mesi, quando ci auguriamo che l’emergenza Coronavirus si sarà esaurita. L’obiettivo che ci poniamo è sempre sostenere la nostra economia e accompagnare la sua ripresa futura, libera da impegni e pressioni troppo stringenti. Qualora l’emergenza si protraesse ancora a lungo, la Giunta si riserva comunque di predisporre nei prossimi mesi altre misure a supporto del sistema delle imprese e del lavoro”.

Vediamo nello specifico i contenuti del provvedimenti assunti ieri:

Trentino sviluppo S.p.a.

Le indicazioni della Provincia, con riferimento sia agli interventi realizzati a valere sul Fondo Unico sia a quelli realizzati con capitale proprio, sono le seguenti:

a) ove richiesto e debitamente motivato in relazione alla crisi COVID-19, sospensione dei pagamenti fino al 4° bimestre 2020 per:

– prestazione di servizi Bic,

– locazioni ordinarie,

– prestiti obbligazionari,

– fondi impianti,

– leasing

ed incasso dei pagamenti entro dicembre 2020, con applicazione di interessi pari a zero;

b) concessione di una proroga sino a 12 mesi, agli impegni assunti dagli acquirenti delle aree industriali (ad esempio obbligo di costruire, impegni occupazionali), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge provinciale n. 6/99;

c) concessione di una traslazione di tutti i vincoli occupazionali cadenti nell’anno 2020 al 2021 con conseguente traslazione di un anno dei vincoli degli anni successivi.

Patrimonio del Trentino S.p.a.

L’indicazione della Provincia, assunta in base a quanto previsto dallo Statuto societario, è quella di effettuare una sospensione dei pagamenti dei canoni di affitto in capo agli operatori economici fino ad agosto 2020. L’incasso degli stessi verrà effettuato entro dicembre 2020, con applicazione di interessi pari a zero.