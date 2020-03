“Stare vicini, stando lontani” è la sfida del Centro Giovani di Andalo contro il Coronoavirus

Il Centro di Aggregazione Territoriale “Spazio Altropiano”, o meglio conosciuto come Centro Giovani di Andalo, con l’emergenza “Coronovirus” ha purtroppo dovuto chiudere i battenti lo scorso 10 marzo 2020.

Ma in attesa della riapertura, ha aperto le porte dei suoi canali social con la campagna #acasaanch’io per stare vicino ai ragazzi, ai bambini e alle loro famiglie dell’Altipiano della Paganella.

Al motto “STARE VICINI, STANDO LONTANI”, le educatrici del Centro Giovani di Andalo hanno creato la campagna #acasaanch’io. La campagna lanciata delle educatrici è quella di postare ogni giorno un video sui canali social per dare aiuti ai ragazzi, consigli su libri, film, attività da fare soli o con i genitori, ma anche sketch e sfide di vario genere.

Video di tutorial, ma anche video in cui le educatrici condividono le loro passioni e la loro vita quotidiana, e sfide avvincenti per attirare bambini e ragazzi.

Le sfide postate sui social sono tante e varie, da quella di plank per mantenersi attivi e in forma, a quella di disegno, per approdare alle sfide culinarie, come la condivisione della ricetta dei canederli o del pane fatto in casa.

Oltre a ciò vengono lanciate importanti raccomandazioni in tempi di Coronavirus, dallo spreco alimentare, all’organizzazione della giornata per combattere la noia e la solitudine.

Infine all’#acasaanch’io troverete post per fare tour virtuali, dalla serra di piante tropicali del MUSE di Trento, alla magnifica Machu Picchu in Perù.

Non solo… Durante la settimana, le educatrici hanno organizzato appuntamenti fissi in video chiamata con i ragazzi del Centro Giovani di Andalo per stare loro vicino e per confrontarsi con loro. Le educatrici offrono ai ragazzi in videochiamata un aiuto compiti o anche solo la possibilità di parlare con loro per lanciare nuove sfide sui social.

Per richieste, suggerimenti e condivisioni di video centro.andalo@incontra.tn.it. Oppure chiamando ai numeri 349.5287216 o 348.4619086, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Per vedere i video e le pagine social facebook e instagram, “spazio altropiano”.