Primo contagiato a Sarnonico: l’incisivo messaggio del Sindaco Emanuela Abram ai concittadini

Ieri, sabato 29 marzo, è giunta la notizia della prima persona contagiata da Coronavirus nel Comune di Sarnonico. Il Sindaco Emanuela Abram ha scritto un comunicato stampa esplicativo rivolto ai suoi cittadini postandolo su Facebook:

“Cari Concittadini, oggi, poco prima della consueta conferenza stampa di aggiornamento, la Protezione Civile mi ha comunicato che anche Sarnonico ha registrato il suo primo caso di persona contagiata da Covid-19. Certamente tutti speravamo di non dover ricevere una tale notizia, ma al contempo eravamo consapevoli che i casi segnalati nei paesi limitrofi indicavano un progressivo avvicinamento anche al nostro territorio. Non c’è quindi da sorprendersi, né da allarmarsi.

L’Azienda Sanitaria, con la quale mi sono immediatamente confrontata, ha attivato i conseguenti protocolli d’intervento, che prevedono un’indagine epidemiologica approfondita per individuare e informare tutti coloro che sono entrati in contatto con la persona contagiata nelle ultime due settimane. I controlli vengono eseguiti in modo assolutamente scrupoloso, vorrei perciò rassicurare tutti circa la serietà della metodologia. Ne è seguita una fase di coordinamento con le Forze dell’Ordine per completare il quadro d’azione.

Vi invito quindi a mantenere una relativa tranquillità, pur nella situazione di emergenza, e vi ringrazio per la sensibilità e il buon senso che avete dimostrati fin da subito nel comprendere e rispettare le disposizioni ministeriali e provinciali. Le restrizioni, per loro stessa natura, impongono delle limitazioni alla nostra libertà. Ma mai come ora sono fondamentali: ciascuno può fare la differenza per la vita di molti, oltre che per la propria. È un’enorme tragedia, ma al contempo un’enorme possibilità di riscatto per un sentimento di umanità che troppo spesso il mondo moderno mette in secondo piano.

Vorrei esprimere un ringraziamento particolare a tutti coloro che svolgono il loro servizio in prima linea, e solidarietà a tutte le attività produttive e ai privati che in questo momento affrontano un periodo di grande preoccupazione e incertezza economica che va a sommarsi a quella sanitaria.

Esprimo infine a nome di tutta la Comunità vicinanza e conforto alla persona colpita dal virus e alla sua famiglia. A loro il nostro pensiero e le nostre preghiere.

Vi lascio con l’immagine di uno dei tanti arcobaleni colorati che anche i bambini di Sarnonico hanno disegnato in questi giorni. Un messaggio sincero che, arrivando dai più piccoli, ci dona speranza. E noi la accogliamo con coraggio e responsabilità.

Il Sindaco Emanuela Abram”

