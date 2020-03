OMS: in Italia picco del contagio vicino, poi fase calante

Secondo l’Oms siamo al conto alla rovescia per il picco di contagio in Italia dopo di che si dovrebbe entrare in una fase calante, ma è ancora presto per essere ottimisti.

Vediamo cosa potrebbe succedere, se il picco va calcolato sul totale dei contagiati il suo raggiungimento sarà chiaro solo dopo alcuni giorni di curva in discesa. E in questo senso siamo a buon punto visto il calo degli ultimi giorni.

Prima dovrebbe arrivare in Lombardia, quindi in Veneto, poi in Emilia Romagna e Marche e quindi nelle regioni con numeri minori di contagiati.

L’emergenza però, rimarca Silvio Brusaferro a capo dell’Iss, non sarà risolta in un paio di settimane, ma durerà ancora per qualche mese nei quali saranno adottate misure per evitare che la curva riparta.

La domanda più frequente è quando l’Italia riaprirà? Secondo l’Iss la situazione si normalizzerà solo quando il livello dei contagiati scenderà molto al di sotto di un contagiato per ogni caso positivo.

Per quanto riguarda le terapie l’attenzione dell’Aifa è tutta sui farmaci antivirali e farmaci capaci di limitare l’infiammazione: prosegue la ricerca immunologica come i vaccini.

Le curve dei contagiati e dei deceduti hanno tempi diversi. A migliorare per prima sarà quella dei contagiati, dopo circa due settimane sarà quella dei deceduti.

In conclusione due considerazioni. La prima è che è impossibile fare una stima realistica degli asintomatici. La seconda è che sono indispensabili delle indagini epidemiologiche per sapere quando tutto sarà finito, quando il virus è arrivato in Italia e quanti positivi asintomatici ha fatto. Si tratta di un’informazione fondamentale per evitare una seconda ondata.

