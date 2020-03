Il festival del nulla: il triste ed imbarazzante messaggio del PD Trentino contro Alessia Ambrosi

Quando non si ha nulla da dire, oppure si è politicamente inutili, si farebbe più bella figura a starsene zitti.

E’ il caso del Partito Democratico del Trentino che è evidentemente a corto di argomentazioni politiche (nessuna novità) e che privato quindi dagli elettori di un palcoscenico sul quale essere protagonista dimostra la sua inconsistenza morale, etica e politica. Sensibilità zero, per gli Italiani e i Trentini naturalmente.

Il PD trentino ha pensato bene per uscire dal totale anonimato cominciato il 28 ottobre 2018 di prendersela con Alessia Ambrosi.

Pubblicità Pubblicità

In un periodo nel quale tutta l’attenzione è concentrata sull’emergenza sanitaria, con un post sulla propria pagina Facebook se la prende con la consigliera provinciale delle lega, udite udite, perché avrebbe fatto gli auguri al governatore del Veneto Zaia.

Insomma il solito festival del nulla.

I poveri radical chic della sinistra nostrana, annoiati, caduti in miseria dopo le recenti elezioni e senza lavoro, non hanno altro da fare che prendere spunto da un post della consigliera provinciale della Lega Alessia Ambrosi per provare a mettere zizzania tra lei e Fugatti.

In sintesi. Alessia Ambrosi fa gli auguri di buon compleanno al presidente del Veneto Zaia definendolo “Il Governatore più amato d’Italia che si sta battendo come un leone per la sua terra in piena emergenza coronavirus”.

Per l’anonimo piddino (o forse sarebbe meglio definirlo come ormai viene definito in Italia «pidiota») siamo di fronte ad una sorta di dichiarazione contraria a Fugatti.

Pubblicità Pubblicità

Ci vuole davvero tanta fantasia, tenuto conto anche che in molti vedrebbero molto bene Zaia come primo ministro e quindi la sua fama va oltre i confini regionali.

Ma pare difficile capire attraverso quale sillogismo macabro si possa definire il post di Alessia Ambrosi anti Fugatti?

Il problema più grosso è che il PD Trentino ci crede pure e pensa che un siffatto post possa mettere in crisi la squadra di governo del Trentino coesa che sta conducendo una battaglia contro la più grande epidemia degli ultimi 200 anni.

Insomma, quelli che… non perdono una nuova occasione per dimostrare la propria incompetenza, malafede e poca conoscenza della comunicazione. Ora sorge spontanea una domanda: «Chi saranno i maghi della strategia della comunicazione che gestiscono la pagina del PD Trentino?»

Sotto l’imbarazzante post lanciato sulla pagina facebook dai grandi geni delle comunicazione del PD Trentino e la risposta del consigliere provinciale Ambrosi