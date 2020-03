Il duro sfogo di un agricoltore: «Sono passate 4 settimane non sappiamo più come pagare». Il video

È un duro sfogo quello pubblicato in un video da un agricoltore di Bergamo contro il governo Conte

In questo periodo si parla spesso di commercianti, artigiani, dipendenti e grande industria, ma non si sottolinea mai abbastanza il settore dell’agricoltura che in Italia è molto importante e offre migliaia di posti di lavoro fissi e stagionali.

«A quattro settimane dalla chiusura dell’Italia non abbiamo ancora nessuna notizia di come dobbiamo comportarci» – esordisce l’agricoltore che continua: «cosa possiamo fare per le rate del mutuo, dei leasing, delle finanziarie, gli affitti commerciali, ci avete chiuso tutti in casa ora diteci come facciamo a pagare le bollette»

Dopo aver portato l’esempio del regno unito che ha subito deliberato in 24 ore delle misure per l’economia lo sfogo continua e diventa molto duro: «qui non si tratta di colore politico, siete dei pagliacci, qui si tratta di autorevolezza di classe dirigente. Quando sarà tutto finito evitate di venire qui da noi a stringere le mani perché questa volta veniamo a prendervi noi.»

Nel caso del nostro paese – come si ricorda – dopo aver visto quello che succedeva in Cina viene dichiarato lo stato di emergenza il 31 gennaio 2020.

Ma contrariamente a quanto si dovrebbe fare il governo non delibera nessuna misura contro il coronavirus. Non lo fa nemmeno quanto vengono riscontrati i primi due casi con relativi ricoveri all’ospedale Spallanzani da parte di una coppia cinese.

Anzi, molti rappresentanti del governo invitano ad abbracciarsi tutti ed a organizzare aperitivi e feste «contro la paura» . Nonostante le migliaia di vittime in Cina il governo tratta il coronavirus come una semplice influenza.

Nemmeno dopo la scoperta di un importante focolaio a Lodi e Codogno nella bassa Lombardia il governo si muove. Nessuna misura viene infatti adottata nonostante le pressioni dei governatori della Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte. Lo stesso Conte nella trasmissione «Otto e Mezzo» dichiara che l’Italia è «prontissima» a far fronte a qualsiasi tipo di epidemia.

Il governo e alcuni soloni del giornalismo parlano ancora di allarmismo ingiustificato e semplice influenza. Il problema viene sottovalutato, ma questo fin dall’inizio nonostante le terribili immagini che sono arrivate dalla Cina per settimane.

Poi verso la fine di febbraio dopo che la situazione diventa drammatica e fuori controllo decide di chiudere la Lombardia. Ma è troppo tardi ormai l’epidemia diventa pandemia e cominciano le migliaia di morti.

Arrivano altri decreti di chiusura per altre regioni fino alla dichiarazione di zona rossa per tutta l’Italia. poi la chiusura a pezzettini di aziende prima e delle industrie dopo.

È il 21 febbraio 2020. Da allora da parte del governo sono arrivati solo annunci. Soldi e risorse per il momento zero assoluto e siamo al 29 marzo 2020.