Emergenza CoronaVirus, aiuti governo: sette euro per famiglia e buoni spesa per le fasce più deboli

Dopo il nuovo annuncio del Premier Conte insorgono le opposizioni e non solo. Malumori arrivano infatti anche dall’interno della maggioranza.

Conte ha annunciato una serie di misure governative per la solidarietà avviate con attuazioni di interventi rapidi a favore delle classi meno abbienti e delle persone e nuclei familiari in difficoltà.

La parola d’ordine è assicurare liquidità a imprese famiglie e lavoratori e la revisione delle misure di protezione sociale dopo alcuni pericolosi focolai di rivolta in Sicilia ed in Puglia.

Per questo motivo è prevista la messa a disposizione di risorse destinate ai Comuni attraverso l’utilizzo di un fondo di solidarietà di 4,3 miliardi con erogazione anticipata, più 400 milioni con il vincolo di destinazione ai bisognosi e alle persone che non hanno i soldi per fare la spesa, con dei buoni per l’acquisto di generi alimentari e distribuzione diretta di generi alimentari e di prima necessità.

Anche se le cifre sembrano roboanti in concreto quanto stanziato è pari a zero. Al di la dei buoni spesa che provocheranno una confusione indicibile e il fiorire del solito «mercato nero» se dividiamo i 400 milioni per tutte le famiglie ci accorgiamo che toccheranno 7 euro a nucleo famigliare.

Ricordiamo che la Sicilia da sola ha messo in campo 100 milioni di euro per questo tipo di emergenza in favore dei più deboli. Non sono stati indicati i parametri per entrare nella fascia debole, e nemmeno come saranno consegnati questi buoni.

Si presenterà una dichiarazione ISEE, un’autocertificazione? Chi stamperà i buoni? e dove saranno ritirati? Insomma il solito caos assoluto.

Non sarebbe stato meglio inviare più soldi direttamente sul conto corrente di ogni famiglia attraverso l’invio di un modulo autocertificato con l’IBAN inviato al comune di residenza?

C’è poi anche la questione dei 600 euro per i lavoratori autonomi che il governo ha detto che arriveranno dopo il 15 maggio, probabilmente ad emergenza quasi finita. Ad oggi insomma ad oltre un mese dall’inizio della crisi e della quarantena forzata il governo lumaca giallorosso non ha ancora reso reale nessun a misura. Per ora solo annunci.

Scatta anche la reazione dei Sindaci della Lega che accusano Conte di scaricare i problemi su Comuni.

«Il governo ha creato false aspettative: i Comuni non hanno ancora ricevuto un centesimo e non sono chiari i criteri di distribuzione dei fondi che potrebbero arrivare. Conte e Gualtieri scaricano i problemi e le responsabilità prima sugli ospedali, poi sui governatori e ora sui sindaci. Dopo mezzora dalla fine della conferenza stampa del premier, i cittadini hanno già cominciato a scrivere ai Comuni per avere soldi che ora non ci sono». Lo dice Stefano Locatelli, responsabile nazionale dei sindaci della Lega e primo cittadino di Chiuduno (Bergamo)

«I 400 milioni di euro annunciati dal governo per aiutare le famiglie tramite i Comuni significano circa 7 euro a testa. Caspita, non sarà un po’ troppo? Forse pensavano all’uovo di Pasqua, ma agli Italiani serve ben altro! Noi vogliamo collaborare per il bene del Paese, ma servono coraggio, idee chiare e tutti i soldi necessari! Senza svendere porti, aeroporti, palazzi e monumenti…» – Così invece Matteo Salvini sulla sua pagina social

«L’Italia ai tempi del coronavirus funziona così: a quelli che hanno il reddito di cittadinanza mettono i soldi in tasca, – spiega Giorgia Meloni – a chi fino a ieri lavorava ogni giorno per guadagnarsi da vivere e oggi si trova senza soldi spetta invece l’umiliazione dei buoni spesa. Stiamo vivendo uno shock sociale ed economico mai visto prima, non possiamo permetterci squilibri: nessuno deve rimanere solo, accreditiamo subito 1000 euro per il mese di marzo sul conto di TUTTI quelli che ne hanno bisogno!»

Taiani (Forza Italia): «Non sono certo sufficienti 400 milioni ai comuni per aiutare le famiglie in grave difficoltà in tutta Italia, visto che la Sicilia ne ha investiti 100. Ci associamo all’appello rivolto alla burocrazia: fare in fretta e abbattere ogni barriera»