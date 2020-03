Coronavirus, 29 marzo: contagi continuano a calare. Oggi 9 morti e 75 in terapia intensiva

Nella conferenza stampa di oggi era presente anche il vescovo di Trento Lauro Tisi che ha ricordato lo sforzo per tenere aperti i punti della caritas Trentina e la sofferta decisione di chiudere tutte le chiese ai fedeli. «Sono stato critico nei confronti dei social, ma ora in questo momento sono i benvenuti perché offrono davvero una opportunità per comunicare in modo veloce e diretto. Sta nascendo una grande solidarietà fra tutti noi e la volontà di rincontrarci nuovamente e presto. Credere o non farlo ora non farà la differenza, tutti abbiamo bisogno di tutti, il terreno è quello di sostenerci e del volerci bene che va bene per tutti credenti e non credenti. È il terreno della carità dove tutti s’incontrano.»

Il Vescovo ha confermato che la Chiesa s’impegnerà ancora mettendo a disposizione altre strutture oltre le 5 già disponibili«Preghiamo gli uni per gli altri, portiamo il nostro grido affinchè questa pandemia abbia termine» – ha concluso.

Ad oggi domenica 29 marzo 2020 in Trentino il numero di persone contagiate da Coronavirus è arrivato a quota 2427.

Oggi sono stati registrati 87 casi in più rispetto a ieri. 67 casi trovati positivi al tampone, mentre 20 senza. Sono 166 le persone completamente guarite.

Sono 75 le persone in terapia intensiva sui 98 posti disponibili. Per il momento sono 1336 le persone isolate in casa, 356 ricoverati negli ospedali e 350 nelle RSA e case di riposo.

Ma anche nei numeri di oggi, nonostante i 9 decessi, c’è un nuovo calo di contagi totali rispetto a ieri sabato 104, venerdì 114, giovedì 121, mercoledì, 117 e martedì 214.

È il sesto giorno consecutivo che i contagi sono in calo.

Fugatti ha dichiarato che nei prossimi giorni sarà usato il pugno di ferro contro chi trasgredirà le regole dopo le immagini e le fotografie viste sul web che riportavano decine di persone a passeggio lungo il Fersina.

Ha inoltre ricordato che il Trentino fatte le debite proporzioni con la sua densità della popolazione è una delle regioni dove ci sono maggiori contagi.

Ha poi ringraziato per le numerose donazioni che stanno raggiungendo i 5 milioni di euro.

San Camillo potrebbe diventare un nuovo centro Covid 19 mentre si è deciso per la chiusura anche del punto nascite di Cavalese

«I soggetti asintomatici con bassa presenza dei sintomi potrebbero eludere la positività dei tamponi – ha detto il professor Ferro – per ora continuano i tamponi, anche se il 60% al secondo tampone risultano ancora positivi e quindi non devono muoversi da casa perché potrebbero contagiare altre persone. Vediamo la luce ma la strada e ancora lunga e dobbiamo attenderci ancora molti decessi.»

I decessi purtroppo oggi come detto sono 9. Il bilancio quindi sale a 129 morti.

L’assessore Segnana ha dato maggiori dettagli sulle 9 persone decedute di cui si è avuta notizia oggi, anche se la morte è avvenuta nei giorni scorsi, ma bisognava attendere i risultati delle analisi. I decessi riguardano delle persone di: Pinzolo (89) Pergine (81), Trento (84), Riva del Garda (74), Levico Terme (86), San Lorenzo Dorsino (79), Pergine (79), Bleggio (90) e una persona del Bleggio superiore.

Un solo caso è ascrivibile a persone ricoverate delle RSA. 16 case di riposo in Trentino registrano più di 10 casi al loro interno. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 22 nuovi casi di contagio nelle case di riposo che portano ad bilancio totale di 502 (+ 22)