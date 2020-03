Vigo di Ton: lo storico presidente della scuola materna Piero Turri cede il testimone a Mauro Turri

Basta dare uno sguardo alla data di nascita del maestro Piero Turri per intuire come la sua vita sia legata a doppio filo alla Scuola dell’Infanzia di Vigo di Ton: 30 dicembre 1939, lo stesso anno di fondazione della Scuola Materna intitolata, proprio su sua iniziativa, a Fortunato Depero.

In oltre 30 anni da presidente ha visto generazioni di bambini aprirsi al mondo e diventare adulti, accompagnandoli nella crescita con la sua presenza costante, rassicurante, colta.

Insegnante di scuola elementare fino a una dozzina di anni fa, alla fine di dicembre il maestro Pierino ha passato il testimone di presidente della Scuola dell’Infanzia al suo vice Mauro Turri, con il quale c’è stato uno passaggio, anzi, uno scambio di consegne.

Pubblicità Pubblicità

“Con Pierino collaboriamo da diversi anni – racconta l’attuale presidente –. Ora ci siamo invertiti i ruoli, dopo l’ultimo triennio in cui ho ricoperto la carica di vicepresidente. Porteremo avanti il lavoro fatto finora, Pierino ha davvero dedicato anima e corpo a questo incarico”.

A confermarlo sono anche le insegnanti, che avrebbero voluto dedicargli un momento di festa purtroppo saltato a causa dell’emergenza legata al Coronavirus.

Le maestre raccontano di una persona sempre presente, capace di usare il pugno di ferro ma anche il guanto di velluto. Un presidente che quando bisognava frenare frenava, quando c’era da gratificare era il primo a farlo.

Pubblicità Pubblicità

Piero Turri si è fatto apprezzare anche per la capacità di adattarsi alle esigenze didattiche dei bambini, ai quali ha messo a disposizione le sue competenze in ambito storico e artistico, con progetti importanti legati a Castel Thun e alla storia di Vigo, senza dimenticare il libretto con la storia di Mauro Neri.

Ha presieduto l’ente gestore in maniera corretta, accorta e trasparente. Se la scuola non ha mai dovuto affrontare problematiche dal punto di vista economico è stato grazie alla gestione precisa e attenta che Turri, insieme ai suoi collaboratori, ha portato avanti.

“È sempre stato un vulcano di idee, un presidente molto presente sia a livello organizzativo che educativo – racconta la coordinatrice pedagogica Elena Ricci –. Credeva in una scuola fondata su valori saldi, voleva essere aggiornato. Ha collaborato a tanti progetti, come quello dell’intitolazione della scuola a Depero con tanto di realizzazione del murales: come spesso faceva ha lanciato l’idea e poi ha lasciato che fossero le maestre e i bambini a portarla a termine”.

Secondo la coordinatrice pedagogica se oggi la Scuola Materna di Vigo può contare su una proposta qualitativamente molto alta è anche grazie a lui. “Mi preme sottolineare che quella di Vigo è una scuola equiparata federata – conclude Ricci – quindi gestita a livello di volontariato. Ci tengo a ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto. Lo ricordo una presenza preziosa e competente come pensiero e come ricchezza delle proposte”.

Anche la collaborazione con l’amministrazione comunale è sempre stata proficua, in particolare con il vicesindaco Walter Eccher che ha curato i rapporti con la scuola, portando tra l’altro alla ristrutturazione del parco giochi.

“Insieme abbiamo lavorato molto bene – ricorda Eccher –. Ciò che come Comune potevamo fare l’abbiamo sempre fatto volentieri per i nostri bambini. Con Pierino abbiamo un rapporto stretto, che va anche al di là dell’aspetto lavorativo. Lo ringrazio per ciò che ha realizzato con passione e senza scopo di lucro, con grande senso di responsabilità”.

Ringraziamento al quale si aggiunge quello del sindaco Angelo Fedrizzi, ai tempi allievo di ginnastica del maestro Piero: “È stato un presidente valido, in gamba, non ha fatto mai mancare nulla alla scuola. A lui va un grande plauso per il suo operato”.