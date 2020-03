Trekking in Australia: i consigli da seguire e 2 percorsi indimenticabili

L’Australia è molto vasta, ricca di bellezze e natura incontaminata.

Se stai pensando di organizzare il tuo viaggio in questo incantevole Paese all’insegna della riscoperta di te stesso e del piacere del trekking, sicuramente questa è la meta che fa per te, grazie anche ai suoi innumerevoli percorsi a piedi perfetti per gli appassionati delle escursioni.

Quello che vi consigliamo prima di partire è la pianificazione dettagliata del viaggio.

Prima di tutto bisogna accertarsi di avere un passaporto valido, inoltre, sia che si tratti di una vacanza di pieno relax o all’insegna della natura e del trekking, è necessario richiedere un visto turistico per l’Australia.

Fortunatamente online si trovano dei siti come Auvisa , ad esempio, che forniscono tutte le informazioni necessarie, oltre a tanti consigli utili per visitare questa terra.

Infine bisogna aggiungere che svolgere un’attività sportiva come il trekking richiede l’attrezzatura giusta, quindi bisogna accertarsi di portare con sé tutto l’indispensabile.

PERCORSI PER IL TREKKING – Escursionisti da tutto il mondo giungono in Australia per degli scopi comuni: riscoprire le bellezze nascoste del Paese e allontanarsi dal traffico cittadino e dalla frenesia che li circonda. Una fuga all’insegna dello sport, delle meraviglie e del benessere, attraverso percorsi magnifici come l’Overland Track e il Great Ocean Walk.

OVERLAND TRACK – Il percorso dell’Overland Track si trova nell’isola della Tasmania, con un clima temperato che in estate non supera i 25 gradi, quindi il periodo migliore per affrontare il tuo viaggio in questa zona racchiude i mesi che vanno da novembre ad aprile. Prima di partire assicurati di avere tutta l’attrezzatura necessaria, qui gli sbalzi climatici sono molto frequenti.

Questo percorso è visitato da oltre 8.000 persone l’anno e sembra essere un’esperienza unica, ricca di bellezze naturali indescrivibili e merita sicuramente di essere visitato almeno una volta nella vita. Il cammino può richiedere circa 6 o 7 giorni, visti i 65 km che separano Cradle Mountain da Lake St. Clair.

Lungo il sentiero potrai trovare 9 bivacchi in cui poter pernottare ed usufruire dell’acqua piovana raccolta all’interno delle apposite cisterne, però può capitare che siano pieni, in questo caso puoi sempre accamparti con la tua tenda. Inoltre, questi alloggi non sono provvisti di elettricità quindi munisciti di pile e fornelletto a gas per cucinare.

GREAT OCEAN WALK – Il percorso Great Ocean Walk si estende per 104 km ed è particolarmente piovoso, quindi anche in questo caso bisogna assicurarsi di avere con sé tutto il necessario.

Inaugurato nel 2006, si trova a sud di Melbourne, Victoria, e si disloca da Apollo Bay fino ai Dodici Apostoli . Il cammino è chiamato così proprio perché percorre la costa, per questo bisogna prestare particolare attenzione alle mareggiate e controllare sempre le applicazioni apposite.

Il percorso richiede 5 giorni di cammino, lungo il quale si possono trovare 7 campeggi che devono essere prenotati in anticipo e sono dotati solo dei servizi igienici, quindi anche qui non è possibile usufruire dell’elettricità.