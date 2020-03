Lotta coronavirus: continuano le denunce, la gente torna nelle strade. Le segnalazioni dei lettori

Non si fermano i controlli della Polizia di Stato per far rispettare le misure emanate dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Nella giornata di ieri sono state contestate numerose sanzioni amministrative previste dall’ultimo decreto del Governo.

Accanto ai numerosi controlli realizzati per contrastare il propagarsi del “coronavirus”, il Questore Cracovia ha chiesto, al personale della Polizia di Stato, adibito ai servizi di prevenzione e di repressione dei reati, una particolare attenzione, anche, nei confronti del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

I risultati non si sono fatti attendere: ieri sera verso le 21.00, la Squadra Volante ha identificato due giovani italiani, mentre percorrevano a piedi via Bolzano.

I due, che non giustificavano la loro presenza in quella zona, venivano sottoposti a perquisizione personale, durante la quale gli Agenti rinvenivano addosso ad uno dei due della Marijuana.

Visto l’epilogo la Volante procedeva, anche, alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, durante la quale sequestrava altri 10 grammi di droga.

Per tale motivo, oltre alla contestazione della violazione amministrativa ex. art.4 comma 1, d.l. 25.03.2020 n.19, di euro 280, per entrambi, uno dei due giovani veniva denunciato, anche, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Le persone in giro sono ancora molte.

Se dopo il secondo decreto Conte con norme maggiormente stringenti aveva forse fermato le persone di buon senso dallo scendere nelle strade, negli ultimi giorni sono nuovamente cominciate ad arrivare numerose segnalazioni nel merito.

Ieri molte persone con i cani volevano entrare a tutti i costi nel parco di Gocciadoro. Allo stop intimato dagli Alpini, che in collaborazione con la polizia locale controllano i parchi della città, le persone gridavano minacciose che «il parco è di tutti e quindi noi entriamo lo stresso».

Questo in barba all’ordinanza firmata dal governatore Fugatti che vieta in modo assoluto di entrare nei parchi.

Momenti di grande tensione anche vicino alla stazione dove sempre gli alpini hanno segnalato alla Polfer due immigrati che stazionavano sotto la pensilina.

Davanti alla stazione sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria che hanno anche sventato un furto ad opera di un’altra persona.

Oggi (28 marzo) a Trento Sud (lungo Fersina) sembrava un sabato normale e non di emergenza. Coppie mano nella mano, signore con cagnolini che passeggiano insieme amabilmente, famiglie, gente ferma a chiacchierare

Le foto arrivate al numero whatsApp della redazione (3922640625) ritraggono per lo più immigrati che girano.

In un caso, già più volte segnalato dal nostro giornale, un immigrato spaccia liberamente in via Travai dall’inizio dell’emergenza. La sua presenza è segnalata dai residenti con tanto di fotografie (vedi sotto) dopo le 13.00 di ogni giorno davanti al punto d’incontro dove in modo beffardo dopo aver spacciato sputa anche sulla sulla tabella dell’autobus.

In alcune valli del Trentino vengono segnalati gruppi di persone intenti a tagliare insieme la legna. Molte le segnalazioni di assembramenti fra persone che portano in giro i cani e abbracci fra nonni che scendono dalle autovetture per andare a trovare figli e nipoti nei passeggini.

Purtroppo la situazione della Portela non cambia, le foto scattate poche ore fa dimostrano che molti gruppi di persone per lo più extracomunitari continuano a stazionare senza nessun problema per il centro storico di Trento.

Stessa cosa in via Degasperi (foto) dove si sono notati anche dei runners correre, mentre in via Pranzelores continuano i raggruppamenti dove secondo una segnalazione si organizzano piccole feste all’aperto con musica fra i residenti.

Guardare invece cosa succede in via Bolognini a Trento dove scorrazzano allegramente decide di persone indisturbate ormai da settimane.

Via Bolognini – Trento

Via Degasperi – Trento

La Portela

Via Travai

Santa Chiara

Cristo Re – giardini piazza Cantore (foto e video)

via Pranzelores