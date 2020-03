La comunità di Tres piange la scomparsa di Fabio Inama, 94 anni, vittima del Coronavirus

La comunità di Tres e di tutto il Comune di Predaia piange la scomparsa di Fabio Inama. Il Coronavirus se l’è portato via questa mattina, dopo il ricovero di quasi una settimana all’ospedale di Cles.

Fabio Inama, 94 anni, lascia la moglie Imelda di 86 anni, i quattro figli Maria Antonia, Fabrizio (sindaco di Denno), Mariano e Andrea, i nipoti e i pronipoti.

In una situazione di salute già precaria, Inama è sempre stato accudito in casa dalla moglie e dai figli. Si è spento in solitudine all’ospedale clesiano, ed è forse questo l’aspetto più triste del virus.

Da circa venti giorni non stava bene e dopo un paio di settimane trascorse a curarsi a casa, domenica scorsa la situazione si era aggravata. Immediato il ricovero in ospedale.

Dopo una vita passata a lavorare per il Servizio Strade, Inama era da tempo in pensione, che si è potuto godere in tranquillità circondato dall’affetto della moglie e di tutti i suoi cari. È sempre stato in salute fino a un paio d’anni fa circa.

“Sarebbe stato bello poterlo accompagnare – afferma il figlio Fabrizio Inama, sindaco di Denno –. Ma l’aspetto assurdo del virus è proprio questo. Si vivono situazioni irreali, si ha la sensazione strana di una battaglia contro non si sa bene chi e non si può stare vicini ai propri cari quando ci stanno lasciando. Siamo certi che i sanitari si siano presi cura di lui, ma non è mai come avere accanto i propri affetti”.

Tra i tanti messaggi di vicinanza arrivati alla famiglia Inama, c’è anche quello del sindaco di Predaia Paolo Forno. “Sono vicino ai familiari di Fabio in questo momento di profondo dolore – sono le parole del primo cittadino –. Voglio esprimere le più sentite condoglianze a nome dell’amministrazione comunale di Predaia, nonché un forte abbraccio a titolo personale visto il rapporto di amicizia che mi lega alla famiglia”.