CoronaVirus: le reazione all’isolamento forzato

La convivenza forzata e l’isolamento hanno effetti negativi specialmente sui soggetti più fragili, tanto che la realtà di questi giorni sta diventando oggetto di studio dei comportamenti umani.

Partiamo dalla coppia in crisi che rischia di arrivare ad una situazione di non ritorno a causa della forzata convivenza, gestibile solo con la massima attenzione degli spazi comuni evitando di darsi colpe gli uni con gli altri.

In questo ambito rientra anche il rapporto genitori figli che può peggiorare fino al punto di non potersi nemmeno vedere: in questo caso l’unico aiuto arriva dal buon senso.

In entrambi i casi si parla di equilibrio famigliare a rischio anche con lo smart working.

Ci sono padri che non sono proprio abituati a passare così tanto tempo in casa.

Tanto che il pianto di un bimbo piccolo o il rapporto con adolescenti può diventare causa di litigio fino a mettere in crisi la propria quotidianità. Il pericolo è il completo isolamento anche se in casa.

Una novità assoluta potrebbe essere quella di una diversa interpretazione del movimento non più inteso come spostamento, ma come libertà di pensiero.

E qui dobbiamo imparare dai bambini che sanno divertirsi con poco: molti hanno abbandonato i video giochi per attività manuali.

L’isolamento favorisce anche la possibilità di riflettere con se stessi, valutare le scelte fatte e metterle in discussione, capendo che fino ad oggi ci siamo esauriti nel fare, nel correre e nel muoversi non prendendoci più il tempo per stare con noi stessi.

Un attenzione particolare va alle categorie più in difficoltà: gli anziani terrorizzati dai rischi di questa pandemia, i soggetti con problemi psichici, i diversamente abili solo per citarne alcuni.

Fino ad oggi si era abituati a delegare fin troppo a terzi, oggi devono essere le famiglie ad intervenire in prima persona.

Infine l’interrogativo sul futuro. Torneremo come prima, cioè con la stessa disponibilità ad abbracciarci, a baciarci come segno di saluto, o ci sarà un irrigidimento?

Difficile che questi atteggiamenti tornino ad essere naturali.