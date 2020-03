Basket Serie A: stagione finita?

Secondo quanto riportato questa mattina sulla Gazzetta dello Sport, la Federazione Italiana Pallacanestro, i team e Legabasket avrebbero deciso di sospendere definitivamente la stagione 2019/2020.

Nei prossimi giorni, quindi, dovrebbe uscire il comunicato ufficiale che confermerà quanto riportato oggi sulla Gazzetta dello Sport e quanto si vociferava già da tempo a causa della veloce diffusione del virus cinese Covid-19.

Secondo quanto riportato, oltre ai numerosi giocatori stranieri che starebbero rientrando nei propri Paesi, non ci sarebbero nemmeno le condizioni tecniche e sanitarie per ripartire, neanche tornando in campo a maggio e terminando entro giugno come indicavano invece alcune recenti dichiarazioni.

Per quanto riguarda le varie partecipazioni alla prossima stagione delle Coppe europee, sarà probabilmente la classifica del girone di andata a determinare quali squadre parteciperanno, seppur con alcune eccezioni: Milano, infatti, andrebbe Eurolega, Virtus Bologna probabilmente in EuroCup e Sassari in Champions League per due stagioni. Ma si attende la conferma di queste ipotesi.

Le perdite si aggirano intorno alla cifra di 40 milioni di euro e, nonostante non ci saranno retrocessioni, si stima che almeno due o tre team chiederanno di scendere in A2.

Anche per la Serie A2 e la Serie B, di conseguenza, ci dovrebbe essere la fine anticipata della stagione.