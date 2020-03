Mezzocorona: muore Fausto Pichler a causa del Coronavirus. Tre giorni fa era morto il fratello Renzo

Fausto Pichler, 74 anni, era stato ricoverato domenica scorsa all’ospedale Santa Chiara a causa del Covid-19. Purtroppo non è riuscito a sconfiggerlo ed è morto nella giornata di ieri.

Solo pochissimi giorni fa era morto anche il fratello Renzo a causa di un’altra malattia (qui l’articolo). Entrambi i fratelli sono state persone molto conosciute all’interno della comunità di Mezzocorona. Il fratello Renzo in particolare ha fondato nel 1986 il gruppo Multiservizi e ha assunto il ruolo di presidente fino al 2014.

Fausto ha trascorso tutta la sua vita a fianco dei vigili del fuoco volontari di Mezzocorona. E’ stato parte attiva del corpo fino ai 60 anni, e dal 1977 al 1999 ha assunto il ruolo di comandante.

E’ stato anche presidente dell’Associazione pompieri in congedo. La caserma è stata insomma la sua seconda casa. I pompieri lo avevano anche nominato “vigile del fuoco onorario”.

Negli ultimi anni si era appassionato molto alla fotografia. Tra i suoi scatti erano presenti ovviamente i vigili del fuoco, ma anche il Monte di Mezzocorona, sul quale aveva una casa.

Il sindaco Mattia Hauser lo ricorda così in un lungo post su Facebook: «No dai non è vero, Fausto chiamami dimmi che non è vero. Ricordami le vasche al monte, tira fuori la tua macchina fotografica, sorridi ancora sotto i tuoi baffoni, insegnami qualche termine dialettale che non si usa più e raccontami ancora un pezzo di storia di Mezzocorona. Il 13 marzo ci siamo sentiti per il tuo Compleanno, com’è possibile?!? Eppure questo virus bastardo è così, non si vede ma c’è e in un attimo entra nelle nostre vite e le stravolge.

Ma Fausto ti prometto che vinceremo NOI! E superata questa emergenza, ci troveremo insieme ai tuoi amati vigili del fuoco, per ricordarti e ringraziarti, per l’uomo che sei stato, per il tuo altruismo, per la tua disponibilità, per la tua passione e la tua gioia, per essere stato, insieme a tuo fratello Renzo, uno di pilastri della nostra Comunità. Un abbraccio Fausto, sono orgoglioso di averti conosciuto. Grazie di tutto».

«Non ci posso credere – scrive invece sulla sua pagina social il consigliere Paoli – questo virus bastardo ti ha portato via..ti voglio ricordare con questa bella e divertente foto, scattata nel dicembre scorso in occasione del ritrovo per SantaBarbara con il distretto dei VigiliDelFuoco. Alla tua Mezzocorona mancherai moltissimo.. Ciao Comandante, Ciao Alpino! Un forte abbraccio Fausto..»

Fausto lascia la moglie Giuseppina e i figli Sara e Nicola, anch’egli membro dei vigili del fuoco volontari. Anche per lui il funerale sarà celebrato in forma strettamente privata per le norme vigenti a causa del Coronavirus.