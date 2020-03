Lotta coronavirus: innamorato di Arco incontra a metà strada la fidanzata. Denunciato

Non si fermano i controlli della Polizia di Stato e della Polizia Locale per far rispettare le misure emanate dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Nella giornata di ieri sono state contestate numerose sanzioni amministrative previste dall’ultima novella legislativa licenziata da Consiglio dei Ministri.

Una di queste ha riguardato a Trento un giovane di Arco fermato da una volante.

Pubblicità Pubblicità

Il giovane è stato sanzionato con 280 euro, perché si era spostato sul territorio provinciale senza motivo.

Il ragazzo si è giustificato dichiarando che, spinto dall’innamoramento, aveva un desiderio assoluto di incontrare la propria ragazza.

Per tale motivo insieme, avevano, deciso di vedersi a metà strada e, considerato il rischio di essere fermati dalla Polizia, avevano, anche, stabilito che laddove uno dei due fosse incappato in un controllo avrebbero diviso equamente la multa.

«Questo episodio, commenta il Vice Questore Salvatore Ascione, che potrebbe far sorridere, ci fa capire a cosa può condurre la forza dei sentimenti e a quali rischi può esporre, al di là della sanzione contestata. Niente e nessuno deve far dimenticare che, in questo momento, la vera dedizione agli altri la dimostriamo rispettando le misure di contenimento del coronavirus, in modo da garantire la giusta sicurezza propria e altrui».

A partire da lunedì 23 marzo tutte le pattuglie della Polizia Locale durante i turni di servizio diurno (dalle 7 alle 19) hanno effettuato almeno un passaggio sui 97 parchi cittadini e su quelli di Aldeno, Cimone e Garniga Terme nei primi tre giorni della settimana, oltre chiaramente ai controlli ordinari relativi agli spostamenti su strada.

Pubblicità Pubblicità

Il numero di controlli corrisponde al numero di verifiche effettuate nei vari parchi: ogni verifica corrisponde ad un monitoraggio completo dell’area. I controlli nei parchi proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Tale attività non comprende quella effettuata in autonomia da parte del Gruppo ANA che continua a garantire il suo impegno.

Ieri sono state controllate 149 persone con 3 denunce (ai sensi dell’articolo 650 del codice penale in ottemperanza al DPCM 8 e 9 marzo 20).

Due delle persone denunciate sono state trovate nel parco di Canova, l’altra invece dentro i giardini di piazza Cantore in Cristo Re. Tutte e tre non hanno saputo spiegare il perché fossero dentro il parco nonostante l’ordinanza della provincia di Trento che ne vietava l’accesso.

63 invece i negozi controllati senza alcuna irregolarità.