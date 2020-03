Il grande cuore di Lucia Mura, la sarta 79enne di Cles che confeziona mascherine

Lucia Mura, 79 anni, è una sarta in pensione molto conosciuta in Val di Non. Per una vita ha cucito abiti, maneggiato stoffe, rammendato tessuti di ogni genere e ora, in un momento delicato per tutta la popolazione, ha deciso di mettere a disposizione le proprie mani e la propria abilità per aiutare come può le persone a proteggersi.

In questi giorni, infatti, visto il tempo a disposizione e le sue capacità, ha iniziato a confezionare mascherine di cotone, poi distribuite dal figlio Stefano, che la mattina passa a ritirare quelle pronte e fornisce i nuovi ordinativi. Sempre mantenendo le distanze, per non rischiare di avere contatti “pericolosi”.

Finora sono circa 150 le mascherine distribuite, ma la produzione continua senza sosta. “Seguendo le indicazioni tecniche ne ha fatte per tutto il Corpo Volontari di Cles, di cui faccio parte, e ha pensato anche alle mie colleghe – spiega il figlio Stefano Pilati, che lavora al magazzino Melinda di Cles –. Per ora sono riuscito a distribuirle solo nella zona precalibrato, ma mia madre mi ha detto che ne sta preparando altre. Quando l’ho ringraziata a nome di tutte, mi ha risposto: “Poverine, già devono sopportarti…”. Chissà cosa avrà voluto dire”.

Il nobile gesto è stato particolarmente apprezzato dalle lavoratrici del magazzino. “Quando mi sono vista arrivare questa mascherina di cotone mi sono commossa – rivela Felicita Aurora Menapace –. È bello vedere che ci sono persone che con grande umiltà e naturalezza sono in grado di compiere questi atti d’amore verso gli altri”.

Proprio la gioia negli occhi di chi riceve questo pensiero è la più bella dimostrazione di riconoscenza per Lucia. “La mia felicità e quella di mia madre è stata nel vedere le mie colleghe contente – dice il figlio –. Il fatto che ci sia stato qualcuno che ha pensato a loro le ha confortate. Non è facile lavorare in questi giorni, la paura c’è, il livello di stress è piuttosto alto. Questo gesto ha contribuito ad alleggerire un attimo il peso del timore di questo virus”.

Anche ora la sarta Lucia starà confezionando delle nuove mascherine, per non far mancare un segno d’affetto a chi in questo momento sta lavorando con impegno e dedizione. Domani mattina il figlio Stefano passerà a ritirarle. Le troverà fuori dalla porta, perché in questo periodo è meglio rimanere “con i corpi alla giusta distanza, ma con i cuori più vicini che si può”.

