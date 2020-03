Il governo chiede soldi agli Italiani ma dona 50 milioni alla Tunisia. Poi cancella il post di ringraziamento da parte dell’ambasciata per la vergogna

Quanto successo nella mattinata è un pericolo campanello di allarme da parte di un governo che ormai è nel caos più profondo e che si vergogna degli stessi provvedimenti che ha firmato.

La pubblicazione di un nostro articolo dal titolo «Il governo versa 50 milioni per sostenere le imprese in Tunisia e la Toscana 80 mila euro per un consultorio transgender» diventa virale e viene ripreso da centinaia di pagine e gruppi facebook.

I commenti sono migliaia e allora il governo corre ripari oscurando il post dell’ambasciata (riportato sotto) che ringraziava il governo per la veloce erogazioni di 50 milioni di euro a sostegno delle imprese della Tunisia.

Un comportamento da vera dittatura comunista della peggiore specie dove lo Stato tenta di nascondere le proprie malefatte nel momento più drammatico della storia d’Italia.

La somma, così come scritto nel post, sarà destinata al sostegno delle imprese tunisine per rispondere all’impatto socioeconomico a causa del Coronavirus.

Il post, pubblicato sulla pagina dell’Ambasciata Italiana a Tunisi, in data 25 Marzo, era presente fino alle 10.00 di questa mattina, per poi scomparire misteriosamente. Della serie la cura è ancora peggio della malattia.

«I nostri imprenditori, i nostri commercianti, le nostre partite iva, le nostre famiglie non hanno risposte, certezze e vivono nella paura di chiusure e fallimenti. I nostri operatori sanitari e i nostri operatori della sicurezza non hanno le dovute protezioni per poter operare in sicurezza, tanto da dover lavorare senza aver potuto fare il tampone per sapere se sono contagiati a loro volta, mandandogli allo sbaraglio. Non ci sono tamponi -prosegue la nota- e medici per i nostri anziani dimenticati nelle case di riposo, curati grazie a Dio dalle infermiere e dalle Oss nei modi a loro possibili, ma anche loro con grandi difficoltà e senza tamponi. Lo stato -conclude la nota- chiede soldi agli Italiani per sostenere la Protezione Civile e cosa si scopre? Che il governo Conte-Di Maio manda 50 milioni di euro per sostenere gli imprenditori tunisini. L’Italia e gli Italiani devono sapere ed e’ inutile cancellare i post». – Lo dichiarano in una nota Fabio Sabbatani Schiuma e Angelo Bertoglio, rispettivamente segretario e vicesegretario nazionale di Riva Destra, movimento federato a Fratelli d’Italia.

