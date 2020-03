Europa del sud contro Europa del Nord: è scontro sugli Eurobond

Dopo oltre sei ore di teso confronto, si è concluso con un rinvio di 10 giorni il Vertice in teleconferenza che ieri, ha riunito i 27 Capi di Stato e di Governo per decidere come affrontare e quali strumenti adottare per resistere e combattere la crisi che sta travolgendo l’intera Europa.

La teleconferenza ha visto il Premier Conte in accordo con il primo Ministro spagnolo Sanchez e l’appoggio completo del Presidente francese Macron, di respingere la bozza d’ intesa e chiedere altro tempo.

Una difficoltà d’intesa tra i membri dell’Unione che non è stata del tutto superata, sopratutto tra i Paesi del sud Europa come l’Italia che intende rispondere alla crisi attraverso l’emissione di titoli comuni del debito, i cosiddetti eurobond, per risollevare l’economia, la cui necessità è stata sottolineata anche dal Ministro dell’Economia Gualtieri e chi, come gli stati del Nord guidati dalla Germania e appoggiati dall’Austria , non vuole sentir parlarne.

In teleconferenza il Premier Conte sottolinea inoltre che, nonostante ciascun Paese continuerà a rispondere autonomamente, evidenziando così la sostenibilità delle finanze pubbliche italiane, risulta necessario mettere in campo strumenti finanziari innovativi al fine di semplificare a tutti l’avvio del post pandemia.

Rinvio quindi, a 10 giorni per un risultato tangibile ed accettabile da tutti e, nel frattempo ieri, la Banca Centrale Europea ha avviato le iniezioni di liquidità per l’emergenza pandemia, il noto “PEEPP” da 750 miliardi di euro.

Intanto, a margine della scena europea, compare dopo tempo il nome di Mario Draghi, l’ex presidente della Banca Centrale europea che, attraverso un articolo sul noto “Finacial Times” invita i governi ad aumentare il debito pubblico come soluzione e detta le sue linee guida per uscire indenni da questa crisi

