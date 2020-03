Dal produttore al consumatore: gli agricoltori trentini consegnano a domicilio

Come conciliare la raccomandazione di non uscire di casa con l’esigenza di fare la spesa? A causa dell’emergenza sanitaria sono diversi gli esercizi commerciali che si sono attivati in queste settimane per offrire il servizio di consegna a domicilio.

Parallelamente sono aumentate le richieste, allungando le liste di attesa per le consegne.

Per ampliare il servizio a favore della cittadinanza, sostenere i produttori agricoli che continuano la loro attività e promuovere il contatto diretto tra domanda e offerta, il progetto Agricoltura e promozione del territorio si è attivato contattando i soggetti aderenti al progetto Nutrire Trento e tutte le associazioni di categoria degli agricoltori maggiormente rappresentative.

Sul sito web è ora disponibile l’elenco e i contatti delle aziende agricole trentine, anche non aderenti ad oggi al progetto Nutrire Trento, che hanno dato disponibilità per la consegna a domicilio dei propri prodotti.

L’elenco è in costante aggiornamento, eventuali ulteriori disponibilità di aziende agricole potranno essere segnalate al seguente indirizzo di posta elettronica progetto.agricoltura@pec.comune.trento.it.

Le aziende andranno poi contattate direttamente dai cittadini interessati, in quanto la piattaforma non vende online.

Alla luce dei provvedimenti che limitano gli spostamenti tra un Comune e l’altro, l’invito alla cittadinanza è quello di privilegiare i produttori più vicini alla propria residenza, compatibilmente con le disponibilità del venditore e le esigenze personali di rifornimento.

Il progetto Nutrire Trento, avviato nel giugno 2017 dalla collaborazione tra Comune e Università di Trento nell’ambito del protocollo Unicittà, ha come obiettivi migliorare la qualità del cibo con cui si nutre la città, promuovere il consumo di prodotti sani e salutari, che assicurino un’adeguata remunerazione per tutti gli attori della filiera alimentare, lavorare per valorizzare un’economia locale basata su nuove relazioni fra città e campagna e tra agricoltori e consumatori.

La piattaforma informatica è pensata come uno strumento di informazione e sensibilizzazione, non di vendita, strutturata come una mappa per dare visibilità a tutte le categorie presenti: produttori locali, mercati contadini e mercato dell’economia solidale, gruppi di acquisto solidale, orti urbani, negozi alimentari, altri attori interessati.