Cooperativa Social Nos: al via la produzione di mille mascherine al giorno

Dalla produzione di articoli sportivi alle mascherine: anche la Cooperativa Social NOS con sede a Taio di Predaia reagisce all’emergenza e aderisce all’appello delle Istituzioni convertendo la linea di produzione di Confezioni Anita alla realizzazione di mascherine.

Sole nelle ultime ore sono arrivati ordinativi per la produzione e consegna di oltre 10 mila mascherine.

La Cooperativa Social NOS (Nuove Opportunità Solidali), visitata di recente anche da governatore Maurizio Fugatti, nasce nel 2016 per sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate senza però appoggiarsi ad alcun tipo di sostegno pubblico, ma offrendo attività e servizi ad aziende e privati attraverso un modello di impresa che sfida il mercato concorrenziale.

La recente fusione con Confezioni Anita ha permesso di includere tra i rami d’azienda anche quello tessile, che ora permette a Social NOS di partecipare alla chiamata alle armi per incrementare la produzione di dispositivi sanitari sempre più scarsi e difficili da reperire su tutto il territorio nazionale.

Dopo una prima fase di studio di prototipi e malgrado l’iter autorizzativo sia ancora in corso (i tempi per ottenere le necessarie certificazioni sono piuttosto lunghi anche in piena crisi sanitaria), è stata avviata la produzione reimpiegando il know how presente e formando il personale allo scopo.

Il reparto produttivo prevede di toccare i 1000 pezzi di mascherine al giorno, divisi tra tipologia monouso e riutilizzabile, che in attesa di ottenere la certificazione non risultano al momento classificabili come DPI (dispositivi di protezione individuale). La consapevolezza di non poter realizzare nell’immediato un prodotto certificato come dispositivo medico non ha però scoraggiato la Social NOS dall’intraprendere questa scelta, in quanto gli stessi presidi sanitari nazionali incoraggiano comunque la realizzazione di un prodotto che, essendo confezionato con materiale tecnico idoneo, è migliore del fai-da-te.

La conversione del ciclo produttivo di Confezioni Anita si inserisce all’interno delle misure previste dal Decreto Legge “Cura Italia” e risponde ad un’esigenza più che sentita e condivisa da soci e dipendenti di partecipare in maniera attiva all’emergenza COVID-19.

Il progetto è stato sostenuto in prima persona dai soci di Social NOS e da singoli privati che, accomunati da quella sensibilità che emerge con ancor più forza nei momenti di difficoltà, hanno devoluto in beneficenza alla cooperativa dei fondi per finanziare la produzione di mascherine da donare agli enti e associazioni del territorio che ne faranno richiesta.

Un esempio concreto che testimonia come la solidarietà non conosce ostacoli, si reinventa e apre nuove strade per partecipare in prima linea e per rispondere ai bisogni della società, traducendo in fatti le parole del premio Nobel per la Pace A.P. Esquivel: “la grande ricchezza dell’umanità è la solidarietà”

Nella foto il Governatore Fugatti insieme alla responsabile Paola Piazza e due dei soci fondatori Roberto Conci e Giovanni Coletti