Studenti trentini bloccati in Spagna, Cavada: «Ci siamo attivati per riportare a casa i nostri ragazzi»

Dopo la pubblicazione del nostro articolo la provincia autonoma di Trento attraverso il team dell’assessore all’istruzione Mirco Bisesti si è subito attivata per creare un canale diplomatico che garantisca ai due studenti ventenni Alessio Nichelatti e di Tommaso Sciacca di fare ritorno a Trento e Cavalese.

Due studenti trentini infatti insieme ad altri 71 studenti italiani sono bloccati a Valencia nell’inferno del coronavirus spagnolo che sta dilagando in modo drammatico in tutto il paese.

I due sono iscritti all’università europea di Valencia (UEV) e frequentano il corso di odontoiatria al primo e secondo anno ed avevano intenzione di rientrare per Pasqua ma a causa del coronavirus sono stati cancellati 5 voli ryanair (tutti rimborsati) ed ora sono impossibilitati a rientrare in quanto non ci sono più voli.

Pubblicità Pubblicità

Ad oggi in Spagna si contano oltre 3.600 morti e 50 mila infettati. Purtroppo sono stati cancellati tutti i voli per il rientro in un caos assoluto

«Il Trentino non abbandona i suoi figli – ha scritto sulla sua pagina facebook il consigliere provinciale Cavada – in questi giorni ci stiamo attivando presso la Farnesina assieme all’Onorevole Mauro Sutto e all’Assessore Mirko Bisesti per il ritorno in Patria di Alessio Nichelatti e di Tommaso Sciacca, due ragazzi delle nostre terre che si trovano bloccati a Valencia. Si tratta di una situazione difficile anche perché le notizie che giungono dalla Spagna non sono assolutamente buone, ma stiamo facendo il possibile. Ci stiamo prendendo cura anche di altri 60 ragazzi che stanno avendo difficoltà a tornare a casa dall’estero: la mamma di uno di loro mi ha contattato telefonicamente e mi ha chiesto di aiutarla. Sarà fatto tutto quello che è nelle nostre capacità per aiutare i nostri giovani ragazzi perché il Trentino non si ferma, il Trentino non abbandona i suoi figli».