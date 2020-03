Il drammatico appello di due studenti trentini bloccati nell’inferno del coronavirus spagnolo

Due studenti trentini, Alessio Nichelatti di Trento e Tommaso Sciacca di Cavalese di 20 anni, insieme ad altri 71 studenti italiani sono bloccati a Valencia nell’inferno del coronavirus spagnolo che sta dilagando in modo drammatico in tutto il paese.

Ad oggi in Spagna si contano oltre 3.600 morti e 50 mila infettati.

Sono stati cancellati tutti i voli per il rientro in un caos assoluto.

Esistono voli diretti a Malaga, isole Canarie e Madrid per rimpatrio cittadini Italiani «ma noi siamo impossibilitati negli spostamenti in quanto non in possesso di nessun tipo di dispositivo di protezione individuale, impossibile reperirli» – spiegano i due giovani che aggiungono: «facendo 2 o 3 scali in vari paesi d’europa i prezzi variano dai 900 ai 4000 euro ed oltre al prezzo esorbitante non siamo in possesso di mascherine né guanti in quanto irreperibili sia nelle farmacie che su internet già all’inizio dell’epidemie. Ce ne sono state spedite 2 buste dai nostri genitori e purtroppo mai arrivate.»

I due ragazzi evitano per questo anche di andare nei supermercati e quindi necessitano anche di alcuni prodotti essenziali.

I due studenti hanno contattato svariate volte la Farnesina e «dopo ore di attesa al telefono ci hanno fornito 3 indirizzi e-mail di ambasciata e consolato italiano reperibili facilmente anche su internet. Attualmente i primi voli disponibili per il rientro sono fissati ai primi di maggio ma vista l’esponenziale crescita di contagi e morti della situazione qui in Spagna non possiamo assolutamente attendere altro tempo».

I due sono iscritti all’università europea di Valencia (UEV) e frequentano il corso di odontoiatria al primo e secondo anno.

Avevano intenzione di rientrare per Pasqua ma causa coronavirus sono stati cancellati 5 voli ryanair (tutti rimborsati) ed ora sono impossibilitati a rientrare in quanto non ci sono più voli.