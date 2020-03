Gianni Forti sta bene e non è positivo al CoronaVirus

La notizia diffusa al telegiornale di RTTR oggi non è assolutamente vera.

La smentisce lo stesso Gianni Forti che abbiamo sentito al telefono.

«Stamane ho girato un piccolo video per prendere in giro i miei amici fumatori costretti a rimanere chiusi in casa per via dell’emergenza coronavirus, chiunque avrebbe capito che era uno scherzo, ma non RTTR evidentemente»

Pubblicità Pubblicità

Sta di fatto che il povero Gianni Forti, diventato famoso per essere lo zio di Chico Forti e persona molto conosciuta a Trento è finito sul TG di RTTR con la conseguente fila di telefonate di amici e conoscenti preoccupati per la sua salute.

«Nessun giornalista di RTTR mi ha telefonato per chiedermi se ero stato contagiato, l’hanno detto e basta. Comunque io sto bene, sono in piena forma e sto pensando anche di smettere di fumare».

Francamente non si capisce bene come il giornalista di RTTR dal video possa aver dedotto che il simpatico Gianni Forti possa essere stato trovato positivo al coronavirus. Ma alla fine l’importante è che stia bene e non abbia perso la sua solita ironia e allegria che lo contraddistingue da sempre.

Gianni Forti, 74 anni, come tanti sta passando questo periodo difficile per la nostra nazione nella sua casa a Lagolo.

Sul gruppo di facebook di RTTR pochi minuti fa è arrivata la smentita: «La notizia era circolata in mattinata, a causa di un video ironico che lui stesso aveva girato agli amici – si legge – per fortuna Gianni sta bene e può continuare a seguire con il consueto impegno le vicissitudini legate al nipote»