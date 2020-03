Emergenza Coronavirus: porte (virtuali) aperte alle biblioteche di Tuenno e Rallo

In questo periodo particolarmente complicato, anche le biblioteche – come altri importanti servizi al pubblico – sono costrette a chiudere letteralmente le porte ai loro utenti. Ovviamente ne soffrono, perché la presenza fisica è il modo più diretto per andare incontro alle esigenze delle persone che si rivolgono ai bibliotecari per un’informazione o un consiglio di lettura.

I libri cartacei sono un insostituibile patrimonio culturale e passando di mano in mano diventano veicolo di idee, emozioni, riflessioni.

Ma di fronte all’esigenza di smaterializzare la propria offerta per la sicurezza di tutti e per proporsi in modo agile agli utenti digitali, le biblioteche non sono impreparate e continuano a mettere a disposizione gratuitamente risorse dedicate sia a chi vuole approfondire le proprie conoscenze, sia a chi cerca intrattenimento di qualità.

Pubblicità Pubblicità

Ad esempio Media Library On Line (MLOL), una piattaforma di accesso a contenuti digitali selezionati alla quale da alcuni anni le biblioteche comunali di Ville d’Anaunia – nelle sedi delle frazioni di Tuenno e Rallo – hanno aderito.

Per ottenere l’abilitazione a usare MLOL a casa direttamente sul proprio computer o sullo smartphone, usufruendo così di una enorme biblioteca di e-book, audiolibri, video, brani musicali e di un’edicola fornitissima di quotidiani e riviste periodiche, un utente iscritto alla biblioteca non deve fare altro che inviare un’e-mail o all’indirizzo tuenno@biblio.infotn.it oppure all’indirizzo tassullo@biblio.infotn.it indicando nome, cognome e numero di tessera.

Anche per consigli di lettura, indicazioni bibliografiche per lo studio o informazioni sui servizi offerti basta inviare una semplice e-mail a uno qualsiasi di questi stessi due indirizzi per ottenere una risposta professionale e nel rispetto della riservatezza personale.

Pubblicità Pubblicità

Provando a dare qualche orientamento per questo periodo di difficoltà in cui la lettura è più che mai una compagna di vita, i bibliotecari consigliano innanzitutto di visitare il sito della trasmissione ‘Ad alta voce’ di Radio Rai Tre, dove si possono ascoltare decine e decine di libri di ogni epoca letti da attori teatrali di grande capacità recitativa.

Per i più piccoli invece in questo periodo sono numerose le videoletture che molte biblioteche stanno pubblicando sui social network.

Ma rifacendosi al sito “Nati Per Leggere”, che peraltro si propone a tutti i genitori di visitare, bisogna ricordare che per un bambino l’esperienza della lettura è sempre piacevole e utile quando è condivisa con un adulto che gli dedica il suo tempo e interagisce con lui mostrandogli attenzione ed interesse. Si può iniziare fin dalla più tenera età: non è mai troppo presto.