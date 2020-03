E’ iniziato il rimpatrio dei lavoratori stagionali romeni. Decollato il primo aereo da Venezia

Verso le 16.00 di lunedì pomeriggio è partito da Venezia il primo volo che ha riportato in patria gli stagionali romeni, rimasti bloccati in Trentino dopo aver terminato anzitempo la stagione.

Sono circa trecento i lavoratori romeni stagionali che sono rimasti bloccati per colpa dell’emergenza coronavirus in Trentino

Il Consolato della Romania a Milano la settimana scorsa aveva lanciato un appello affinchè i loro connazionali potessero essere aiutati.

Dopo la chiusura delle strutture ricettive i romeni erano stati allontanati trovandosi così in mezzo alla strada.

C’è chi aveva già inviato i propri soldi in Romania o chi stava aspettando di riceverli. La maggior parte di loro si trovava in Val di Fiemme e in Val di Fassa.

Inizialmente la Romania metteva in quarantena chiunque provenisse dall’Italia, ma ora ha chiuso lo spazio aereo e l’ingresso ai pullman.

L’unico modo per raggiungere la propria terra sarebbe stato via terra ma da lunedì l’altro anche l’Ungheria ha chiuso le frontiere e quindi non c’è nessuna possibilità se non quella di rimanere in Italia.

In questi giorni le Aziende per il Turismo, il presidente Maurizio Fugatti e l’assessore al turismo Roberto Failoni (foto) sono riusciti a creare un canale diplomatico con la Romania.

Visti i numeri non è stato possibile imbarcare tutti su un unico volo, ma si è organizzato un altro volo che dovrebbe partire oggi o domani

Si sta lavorando anche sul rimpatrio di altri lavoratori stagionali di nazionalità tunisina, albanese e moldava. Molti stagionali sono comunque stati accolti dagli stessi datori di lavoro che hanno concesso loro un posto dove stare nell’attesa che la questione si sbloccasse.