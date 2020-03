Carabinieri Trento: troppa gente per strada, ancora decine le denunce

Sono dovuti arrivare a Mezzolombardo ed essere fermati da una pattuglia dei Carabinieri per capire che avevano “sbagliato strada”.

Così si sono giustificati due commercianti georgiani che dalla Germania, a loro dire, stavano rientrando nel loro Paese.

Invece in piena emergenza coronavirus due residenti a Trento sud erano in via Brennero, perché si erano dati appuntamento con degli altri amici.

C’è ancora chi si allena correndo troppo lontano dal domicilio e tanti che non rispettano le restrizioni necessarie al contenimento della diffusione di CoViD-19: chi si allontana troppo dal domicilio, chi passeggia senza alcuna motivazione e nemmeno prova a trovarne una.

Invero, i trasgressori sono calati, ma comunque per le strade s’incontrano ancora troppe persone, per poter ottenere l’effetto che tutto ciò sta costando all’intero Paese e non solo in termini economici, ma in quelli più gravi e dolorosi di malati e deceduti.

Ricordiamo che ora con il nuovo decreto Conte le sanzioni sono diventate pesantissime e comprendono la multa da 400,00 fino a 3.000 euro per i trasgressori

Continuano i controlli sul territorio anche da parte della Polizia locale solo ieri ha controllato 177 persone elevando 10 denunce ai sensi dell’articolo 650 del codice penale in ottemperanza al DPCM 8 e 9 marzo 20.

Effettuati i controlli anche su ben 48 esercizi commerciali, ancora senza riscontrare alcun comportamento scorretto come nei giorni scorsi, a testimonianza di grande serietà.

Non è più accettabile! È infatti sufficiente una sola persona asintomatica, che per sbaglio incrocia qualcuno oppure, corre da solo, prende una storta e ha bisogno dell’aiuto di un passante se non di cure mediche… e in aggiunta distrae unità sanitarie, che sono già ridotte rispetto all’impegno e pressate per il costante incremento dei pazienti contagiati, aiutando che il virus si diffonda ulteriormente.

Un periodo che passa sicuramente lentamente, ma basta un attimo per infettarsi e l’epilogo per sé e troppo spesso per gli altri potrebbe non essere lo stesso.

L’unica risposta sensata è restare a casa!