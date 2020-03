Anap e Schuetzen Trentini: donati 25 mila euro all’azienda sanitaria trentina

A causa del Coronavirus tutte le manifestazioni previste in questo periodo dagli Schuetzen Trentini sono state annullare o rinviate.

Lo scorso 15 marzo era prevista l’assemblea generale a Trento con il rinnovo delle cariche ed è stata rinviata a data da destinarsi, il prossimo 24 maggio era in programma a San Marino in Passiria l’Alpenregiontreffen (incontro di tutti gli Schuetzen delle regioni alpine) ed è stato spostato al mese di aprile 2021.

Ma tuttavia in questo difficile periodo di emergenza, pur lasciando i costumi negli armadi, la solidarietà è la generosità dei cappelli piumati non manca.

La Federazione degli Schuetzen del Tirolo Meridionale guidata dal Landeskomandant Enzo Cestari (foto) ha promosso una raccolta fondi a favore dell’Azienda Sanitaria Trentina coinvolgendo le 26 compagnie trentine.

A tutt’oggi sono già stati raccolti oltre 10.000 euro e le offerte possono pervenire fino a lunedì 30 marzo sul Cc della federazione It42K083043503000078040886.

Anche l’Associazione anziani e pensionati del trentino ANAP -Confartigianato, ha voluto dare un contributo concreto alla lotta contro il Corona Virus.

L’associazione da sempre impegnata nella prevenzione delle varie patologie tipiche degli anziani, versando 15 mila euro all’APSS , ha inteso così manifestare il suo sostegno anche a chi in questi giorni sta affrontando questa dura battaglia.

«Si tratta proprio di una guerra – ha affermato il Presidente provinciale Cocco– una guerra che dobbiamo vincere a tutti i costi per noi, per i nostri figli, per i nostri nipoti. Una guerra che lascerà dei segni profondissimi anche dopo e che vedrà sempre in prima linea l’Anap a fianco dei propri circa 4 mila associati e della comunità intera. Rivolgiamo infine un appello a tutti i nostri iscritti – ha proseguito Cocco – affinché collaborino come possono per vincere in tempi brevi questo invisibile e spietato nemico. Collaborare significa anche dare il buon esempio, comportarsi secondo le regole aiutare chi ha più bisogno, e non spegnere mai la speranza dentro di noi».

Ricordiamo che le donazioni spontanee all’azienda sanitaria da parte di liberi cittadini, aziende, enti e associazioni ad ieri avevano superato i 4 milioni di euro.