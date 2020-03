A Taio il cambio gomme è gratuito per chi è in prima linea nella lotta al Coronavirus

L’idea gli è venuta prendendo ispirazione da un collega e amico di Parma, anche lui indiano e gommista. Così Malkit Singh, 38 enne originario dell’India ma ormai da 13 anni in Italia, ha deciso di dare una mano, per quanto possibile, in una situazione complicata.

Medici e infermieri, soccorritori, forze dell’ordine e vigili del fuoco in caso di bisogno potranno recarsi nell’officina “Guru Gomme” a Taio, di fianco al supermercato Despar, dove troveranno un servizio gratuito.

“Se dovessero avere problemi legati alle gomme della loro vettura, della quale hanno bisogno per raggiungere il posto di lavoro e per rientrare a casa, metto a disposizione gratis il mio lavoro, anche a domicilio – spiega Malkit Singh –. Dovranno pagare esclusivamente il materiale usato per l’intervento, sia che si tratti di riparare la gomma, sia che occorra cambiare lo pneumatico”.

Sarà sufficiente chiamare il numero 331.4853220. Anche fuori orario officina.

Sicuramente un bel gesto quello del gommista di Taio, che in un periodo difficile ha voluto rendersi utile. “Anche il lavoro di gommista si è rallentato in queste giornate – racconta – perché giustamente le persone rimangono a casa. Così ho deciso di fare ciò che è nelle mie possibilità per dare una mano alla comunità”.

