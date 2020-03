Tutti a casa? Ci pensa dj Daniele Battan a far ballare Vigo di Ton

Un modo simpatico e divertente per alleggerire il peso del momento delicato che tutti stiamo vivendo. Ma anche per sentirsi uniti e poter godere di una parentesi di “normalità” in una routine quotidiana che ha davvero poco di normale.

Ora che, per forza di cose, non si può trascorrere il sabato sera in discoteca, in un locale o a qualche festa come se ne vedono tante in Val di Non, dj Daniele Battan ha deciso di spostare casse e consolle sul balcone di casa sua a Vigo di Ton e di regalare ai suoi compaesani una manciata di minuti all’insegna della musica e della spensieratezza.

A partire dalle 19 di sabato scorso, dopo l’inno d’Italia propagato dalla piazza in tutto il paese (Battan abita infatti nel cuore del borgo noneso), per circa 20 minuti c’è stato spazio per un dj set a base di musica commerciale.

In tanti, soprattutto giovani, sono usciti sui poggioli di casa con le luci dei cellulari accese per creare un’atmosfera suggestiva. C’è stato anche chi si è lasciato andare a qualche passo dance in terrazzo e chi ha condiviso su Instagram questi attimi vivaci.

“Sono contento che i miei compaesani abbiano apprezzato quest’iniziativa e si siano lasciati coinvolgere. Ogni sabato fino alla fine di questo periodo suonerò dal balcone – promette Daniele Battan – per sentirci vicini e vivere alcuni istanti spensierati”.

