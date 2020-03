Emergenza Coronavirus, cresce il portale di CIA-Agricoltori Italiani per consegne di cibo fresco e sano a domicilio

Carne, latte, frutta, verdura, olio, vino, pasta, ma anche fiori e piante, con un semplice click dalle aziende agricole alle tavole e alle case degli italiani (e quindi dei trentini), grazie al nuovo portale di Cia attivo a livello nazionale e in continuo aggiornamento.

La sezione relativa al Trentino, al sito https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/home-page/trentino, consente a tutti, restando a casa, di acquistare e consumare, ogni giorno, i prodotti freschi della terra con la garanzia di qualità assicurata dagli uomini e dalle donne di Cia.

L’adesione al progetto è gratuita e non comporta alcun costo, né per le aziende agricole né per i cittadini consumatori. I recapiti delle aziende inseriti nel portale permettono al cittadino consumatore di contattare direttamente il referente aziendale per effettuare l’ordine dei prodotti, prendere accordi in merito alle modalità di consegna e al metodo di pagamento.

Nel fine settimana il portale ha avuto un’impennata di click con oltre 3 mila fruitori in tutta Italia.

Bastano pochi secondi per individuare l’azienda più vicina e scegliere le materie prime di stagione o i prodotti che gli agricoltori consegneranno a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal governo per contenere la diffusione del Coronavirus.

“Stiamo lavorando costantemente per fornire un servizio utile a cittadini e agricoltori, con particolare attenzione ai più fragili e a rischio come gli anziani – sottolinea il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino –. Rafforziamo così un legame importante tra i produttori agricoli e le famiglie d’Italia”.

Gli agricoltori di Cia sono protagonisti sui social, in queste ore, della campagna #noinonciarrendiamo, con centinaia di video e foto girati in tutto il Paese e postati in rete per dimostrare come gli uomini e le donne della terra, anche in questo periodo di emergenza, non possono e non vogliono fermarsi.

