Coronavirus: a Dimaro Folgarida sono due le persone contagiate (non tre), di cui una in via di guarigione

A Dimaro Folgarida le persone contagiate sono due, non tre come dichiarato dall’Azienda Sanitaria e riportato poi dalla stampa (compresa la nostra testata, ci scusiamo quindi con i lettori). Una bella notizia a cui se ne aggiunge subito un’altra: uno dei due contagiati è stato dimesso dall’ospedale ed è quindi in via di guarigione.

A renderlo noto è il sindaco Andrea Lazzaroni, che attraverso una comunicazione sulla pagina Facebook del Comune ha voluto far sapere ai suoi concittadini che la segnalazione di tre casi sul territorio comunale è in realtà frutto di un errore.

“Voglio sottolineare quanto Dimaro Folgarida sia stata fino ad ora fortunata rispetto a tante altre Comunità nel numero di contagi da Covid19 – scrive il sindaco –. Nella conferenza stampa di ieri (martedì ndr) della Provincia Autonoma di Trento, è stata dichiarata la presenza di 2 nuovi casi positivi all’interno del nostro Comune per un totale di 3. Fortunatamente questo dato è frutto di un errore di comunicazione, oggi Dimaro Folgarida ha un solo nuovo caso e un paziente ( il numero uno su cui eravamo stabili da giorni) dimesso non più ospedalizzato”.

“Alla persona contagiata esprimo la vicinanza e la preghiera di ogni singolo cittadino, per una completa e rapida guarigione. Alla persona dimessa stamane (ieri mattina ndr), contattata da me personalmente al telefono, ho espresso la gioia della bella notizia in nome della Comunità intera”.

Secondo il primo cittadino questa fortuna di cui Dimaro Folgarida sta ora godendo va portata avanti con la determinazione e il senso civico dimostrati fino ad ora in maniera esemplare da tutti i cittadini, allo scopo di superare questo terribile momento.

“Questo deve essere il nostro obiettivo – aggiunge Lazzaroni – raggiungibile soltanto se tutti noi ci atterremo in modo scrupoloso ai decreti emanati per la nostra sicurezza e tutela sanitaria. Questo va fatto anche per aiutare l’intero apparato dello Stato, in primis il sistema sanitario che ogni giorno sempre di più regala esempi di valore professionale e umano a cui va tutta la gratitudine e l’ammirazione per quanto svolto anche oltre il senso del dovere”.

Nella nota del sindaco viene messa in evidenza anche l’importanza di rimanere in casa e utilizzare tutti quei servizi, sia pubblici che privati, messi in atto per la soddisfazione dei bisogni primari, come quelli socio-assistenziali o della spesa a domicilio.

Il Comune rimane aperto tutti i giorni in orario normale per emergenze e necessità ed è garantito il contatto telefonico per avere risposta su qualsiasi quesito. Il sindaco invita i cittadini a non esitare a contattare anche gli amministratori: “Il mio telefono è sempre acceso, potete utilizzare anche le e-mail e le pagine social del Comune di Dimaro Folgarida”.

“Con la Comunità della Valle di Sole stiamo elaborando un progetto per la riapertura del Centro Raccolta Materiali – spiega Lazzaroni – di cui a breve appena possibile riceverete notizia. Stiamo inoltre attuando una igienizzazione di strade e marciapiedi con la priorità dei luoghi più frequentati. Confidando nella vostra pazienza per le mancanze e per le privazioni che uno stato emergenziale di questo tipo comporta, credo fermamente nella vostra tenacia e resilienza pari solo al senso civico da voi dimostrato”.

Per il sindaco di Dimaro Folgarida, se la gente si continuerà ad attenersi alle regole in essere per la nostra salvaguardia in modo deciso e forte, si potrà raggiungere presto il traguardo del superamento di questo momento.

“Chiedo fortemente il vostro sostegno e la vostra collaborazione – è l’appello di Lazzaroni –. Uniti per Dimaro Folgarida si può e si deve, come dovere per la tutela nostra, dei nostri cari, e come ringraziamento per le tante persone che stanno lavorando e dando tutti se stessi per curare e salvare le vite dei nostri fratelli. Restiamo adesso a casa per rivederci al più presto,tutti insieme”.