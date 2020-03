Rischio d’impresa: quali sono i più temuti in Italia e come analizzarli

Diventare imprenditori è il sogno di molte persone.

Farlo non è semplice, in quanto prima di aprire una propria azienda, bisogna tenere in considerazione determinati fattori, tra i quali vi è l’apertura della partita IVA, i diritti di proprietà, l’accesso all’elettricità e il lungo percorso per poter ottenere i vari permessi.

Un altro elemento da non sottovalutare è sicuramente il rischio di impresa che va sempre ben analizzato e tenuto in considerazione.

Che cos’è il Risk management? – Qualsiasi azienda, indifferentemente dagli obiettivi che si pone, dalle dimensioni e dal settore in cui opera, necessita di un processo di applicazione e misurazione dei rischi (con relative misure per poterli contrastare nel malaugurato caso in cui dovessero verificarsi).

Questo processo prende il nome di Risk management: nelle grandi aziende viene gestito da un apposito staff, mentre in quelle più piccole viene attuato in maniera informale.

Quali sono i punti forti di questa strategia? Innanzitutto vi è un vantaggio competitivo nei confronti delle aziende rivali e, allo stesso tempo, una maggior considerazione da parte degli stakeholder. In secondo luogo, un miglior gestione delle risorse e del capitale dell’azienda stessa, nonché una discreta ottimizzazione di tutti i processi interni.

Il Risk management è composto da cinque fasi, ovvero, identificazione, descrizione, stima valutazione e trattamento del rischio. Fondamentale è dunque anche analizzare il contesto commerciale, e in questa fase potrebbe essere utile utilizzare un servizio apposito, come Icribis ad esempio, che permetta di avere informazioni specifiche su determinate aziende ed eventuali partner commerciali. Solo capendo a fondo il settore in cui si andrà ad agire permette, infatti, di prendere le giuste precauzioni e di considerare tutti gli aspetti.

Quali sono i rischi più drammatici per le imprese italiane? – Come detto in precedenza, le aziende sono esposte a diversi tipi di rischi, i più frequenti dei quali possono essere consultati in una classifica a livello globale, pubblicata ogni anno da Allianz Global Corporate & specialty e basata sulle testimonianze di diversi imprenditori.

Dall’indagine si evince che il rischio più frequente per le aziende è l’interruzione di attività, seguito dai rischi informatici (rispettivamente 42 e 40% delle risposte) e, nell’ultimo gradino del podio, le catastrofi naturali.

Tuttavia nei prossimi anni, secondo gli esperti, l’uscita di norme più severe in materia di protezione dei dati personali caratterizzeranno l’ambito del rischio informatico, con una migliore risposta futura da parte delle aziende. Fuori dal podio, vi sono i rischi i rischi legati al danno d’immagine, agli incendi e alle esplosioni, ai cambiamenti in ambito legislativo e nei mercati.

Concludendo, applicare il Risk Management permette di essere organizzati e di avere un piano di emergenza da sfruttare anche quando si incorre in eventuali rischi, tra cui quelli sopra citati.