Lotta coronavirus: ancora molte denunce e c’è chi si inventa anche la moglie che partorisce

Continuano, nonostante gli appelli coloro che non ancora hanno percepito la gravità della situazione e la necessità di restare chiusi in casa. Molte persone escono di casa per svariati motivi lontanamente inaccettabili pensando che tutto quello che succede sia uno scherzo.

C’è per esempio chi da Trento e da Povo va Cadine per far acquisti di alimenti, il camperista modenese che era fermo nei pressi del lago di Terlago oppure il sessantenne che all’autostazione di piazza Dante attendeva il pullman per Viote del Bondone poiché aveva bisogno di “farsi un giro”.

Nonostante la chiusura delle ciclabili è stato bloccato un ciclista trovato sulla ciclabile di lungo Adige, perché aveva bisogno di “chiarirsi le idee” dopo un litigio con la madre.

Trovati poi due marocchini all’interno dei parchi di Santa Chiara e Santa Croce, in attesa di incontrare altri connazionali nonostante all’entrata del parco siano state messe delle transenne con tanto di ordinanza.

Poi ci sono i furbetti: come un roveretano che ha autocertificato falsamente di essere stato presso l’Ospedale Santa Chiara per la nascita della figlia. Ma era tutta un’invezione. Oppure l’uomo intento a lavare l’auto in un autolavaggio di Mezzocorona.

Sono stati trovati anche molte persone a piedi o in bicicletta, che passeggiavano nei propri comuni o in quelli limitrofi senza alcun valido motivo.

Ancora, come chi a Canazei, uno dei comuni trentini colpito da numerosi contagi, il sabato pomeriggio era al bar, chiuso per tutti, ma non per gli amici.

Questi sono stati tutti ovviamente denunciati e il gestore dell’esercizio è stato segnalato anche al Commissariato del Governo per la doverosa sospensione dell’attività.

«L’azione di contrasto può sembrare forte e impegnativa, ma sarà sostenuta e continuata fino all’obiettivo che ci si è posti» – affermano i vertici dei carabinieri.