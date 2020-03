Lotta contro il Coronavirus, Denis Paoli (Lega): «Rotaliana e San Giovanni in prima linea»

“La comunità della Rotaliana non si tira indietro e risponde presente alla battaglia contro il Coronavirus. Anche il nostro San Giovanni sarà in prima linea per combattere e sconfiggere questo male”.

Così il consigliere provinciale della Lega Denis Paoli sull’avvio dell’attività nel nuovo nucleo Covid del Centro sanitario San Giovanni di Mezzolombardo.

Il Nucleo, una struttura a bassa intensità di cura di 20 posti letto, si trova al terzo piano dell’edificio nell’area che era occupata dalle cure intermedie e dall’Hospice.

Pubblicità Pubblicità

Nel reparto lavoreranno un coordinatore medico in collaborazione con i medici palliativisti Apss e uno staff infermieristico, affiancati da cinque giovani medici neolaureati e assunti a tempo determinato per l’emergenza Coronavirus.

“In una situazione difficile come questa il Centro Sanitario San Giovanni dimostra di essere una struttura fondamentale per affrontare la battaglia che interessa anche il nostro territorio – dichiara Denis Paoli –. Uno speciale ringraziamento va a coloro che sono schierati in prima linea in questa sfida che dimostra come ospedali periferici in passato poco considerati come quello di Mezzolombardo siano avamposti per la vittoria in questo caso, ma per il restante tempo fondamentali per l’intera comunità”.