Il MUSE lancia l’iniziativa digitale #iorestoacasa

Fino al 3 aprile il MUSE – Museo delle Scienze e le sue sedi territoriali rimangono chiuse, secondo le disposizioni nazionali legate all’emergenza Coronavirus.

In questa situazione in cui comportamenti, stili di vita e relazioni sono messi a dura prova, il museo, pur chiuso alle visite, vuole continuare a essere al servizio della comunità e offrire spunti per nutrire la curiosità, per apprendere, approfondire ed intrattenere in maniera intelligente.

Nasce così la piattaforma digitale Il MUSE per #iorestoacasa, progetto volto a offrire opportunità educative al mondo della scuola e mettere a disposizione di tutti contenuti e approfondimenti scientifici.

Il MUSE, attraverso una serie di iniziative sui canali social e web, si propone così di stare virtualmente vicino al pubblico, coinvolgendolo in attività di esplorazione e partecipazione a distanza, convinti che – soprattutto in questi momenti – la cultura sotto ogni forma diventa un bene di primaria necessità.

Oltre 70 fino ad oggi le risorse online messe a disposizione di tutti. Tra le proposte ricordiamo “Step by step”, una trentina di videoclip che raccontano l’organizzazione del percorso espositivo e le installazioni del museo in una sorta di viaggio virtuale attraverso l’evoluzione della vita sulla Terra,“Per curios* di natura”, un insieme di materiali video divisi in capitoli per parlare di geologia, preistoria, biodiversità ed ecologia alpina, e “Mettiti in gioco”, video-tutorial per imparare a programmare e una selezione di altri video e proposte per chi è appassionato di scienza e tecnologia. I video da ieri sono disponibili sul sito internet e sul canale youtube del museo.

Tra i nuovi progetti anche MUSE on air, che ha debuttato sabato scorso, Giornata Mondiale della Poesia e Giornata Internazionale delle Foreste, con “Cantico“, un’originale rassegna radiofonica realizzata in collaborazione con il Bosco dei Poeti e l’Arma dei Carabinieri, seguita da migliaia di ascoltatori.

Nel giro dei prossimi giorni sono previste altre iniziative per combattere la noia e stare assieme “a distanza”. Il tutto, appunto, stando comodamente a casa, rimanendo sintonizzati attraverso i propri smartphone, tablet e pc al sito www.muse.it e sui canali Instagram (@museomuse), Facebook (@musetrento), Youtube (MUSE Museo delle Scienze) e Spreaker (MUSE*OnAir*)

Ecco tutti i progetti:

1. Tutto il MUSE online – Step by step – Tutto il MUSE a portata di click, organizzato come una visita guidata al Museo, piano per piano, installazione per installazione. Ogni video, disponibile sul canale youtube del MUSE, è corredato da domande e materiali online: l’occasione per esplorare un cammino lungo 5 miliardi di anni, dalla nascita e l’evoluzione della vita sul nostro pianeta alla presenza umana, fino al delicato rapporto tra uomo e ambiente e alle ultime esplorazioni spaziali.

Un viaggio virtuale di scoperta attraverso cinque filoni tematici: Storia della vita, Dna, Acquari e serra tropicale, Gallerie del Museo, mostra temporanea Cosmo Cartoons.

Videoteca – La divulgazione della scienza è parte fondamentale del lavoro dei ricercatori e dei mediatori scientifici del MUSE: in questa sezione sarà possibile visionare alcuni dei loro recenti interventi, tra studi televisivi, spazi museali e attività di campo.

2. Per curios* di natura – Quattro passi nella preistoria – Un insieme di materiali video, suddiviso in capitoli, racconta il più antico e lungo periodo del nostro passato, la Preistoria, alla scoperta delle abitudini dei nostri antenati.

Ricercatori in pantofole – Che cosa fanno i nostri ricercatori in questi giorni casalinghi? Anche per chi si occupa di natura l’attività non si ferma, tra caffè, libri e ricerche. Una serie di Instagram stories svela di cosa si occupano gli esperti del MUSE ora che sono a casa.

Pillole di MUSE #iorestoacasa con la natura – Dai nostri archivi fotografici, ricchi di fermo-immagini delle attività sul campo o in laboratorio, oppure “live”, una serie di contributi curiosi su scienza e natura. Perché il MUSE non smette mai di studiare e raccontare ciò che ci circonda.

ll MUSE consiglia. Documentari selezionati per voi –

Suggerimenti, spunti di riflessione sull’oggi e recensioni di documentari di livello, già realizzati e disponibili su piattaforme che ne autorizzano la divulgazione (Youtube, Rai Play e Rai Educational): una selezione di video e filmati naturalistici di qualità, in varie lingue, tra cui “Donne e mondo scientifico nell`Italia 1959” di Cesare Zavattini.

3. Mettiti in gioco – Un pomeriggio da programmare

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì, alle 15, Gianluca Lopez, maker di MUSE FabLab, l’officina digitale del museo, sarà in diretta Facebook per insegnare attraverso dei tutorial a realizzare un mini-videogioco, ad animare una grafica e perfino a disegnare in 3D. Il filo conduttore dei contenuti sono le materie STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics).

Il MUSE segnala – Una selezione di video a tema tecnologico e tanti suggerimenti per mettersi alla prova, tenere occupata la creatività e realizzare piccoli oggetti d’uso quotidiano.

4. MUSE on air – Cantico – In occasione della Giornata Mondiale della Poesia e Giornata Internazionale delle Foreste, MUSE e Bosco dei Poeti hanno messo in onda la rassegna radiofonica “Cantico“. Il podcast, ispirato a uno dei tanti eventi museali sospesi a seguito delle misure di contrasto alla diffusione del Coronavirus, è disponibile sul canale Spreaker di MUSE*OnAir*.

Sette minuti. Storie sulla linea del tempo – Un altro progetto radiofonico, al via la prossima settimana, ideato dallo staff del Museo delle Palafitte di Ledro. Dieci racconti radiofonici, della durata di 7 minuti ciascuno, ripercorrono la storia delle epidemie, delle invenzioni più fortunate, dei viaggi più coraggiosi e di tanti altri eventi che hanno segnato la linea del tempo dell’Umanità.