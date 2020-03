Emergenza CoronaVirus: le Pro Loco del Trentino raccolgono 65 mila euro in pochi giorni per l’azienda sanitaria

Un risultato sorprendente quello che ha riportato la raccolta fondi, lanciata tra le 190 Pro Loco trentine dalla Federazione Pro Loco, a sostegno dell’APSS per l’emergenza in atto.

Già nelle prime 24 ore sono stati raccolti oltre 40.000 euro, cifra che oggi, a 4 giorni dall’inizio, è arrivata a sfiorare i 65.000 euro (64.494 € nel momento in cui scriviamo).

“Come sempre le Pro Loco si dimostrano maestre di generosità e quando c’è bisogno di agire non si tirano indietro. Il risultato della raccolta fondi ha sorpreso anche noi: come ben si sa in questi ultimi anni le associazioni di volontariato stanno faticando a continuare con le loro attività, a causa di tagli e burocrazia, eppure le Pro Loco hanno trovato le risorse per contribuire” commenta il presidente della Federazione Trentina Pro Loco – UNPLI Trentino, Enrico Faes.

L’apporto delle Pro Loco all’emergenza non si limita al sostegno economico: dal nord al sud del Trentino, infatti, in questi giorni nei nostri paesi si sono moltiplicate le iniziative di solidarietà a sostegno delle comunità, sia a livello assistenziale che di animazione “a distanza”.

Molte ovviamente le Pro Loco impegnate sul fronte dell’aiuto diretto ad anziani e soggetti fragili, con consegne di spesa e farmaci a domicilio (Pro Loco di Spormaggiore, Grigno, Lodrone, Sardagna, Storo e Condino), realizzate direttamente dai volontari delle Pro Loco, attrezzati con adeguati dispositivi di protezione.

Diverse associazioni, dalla Pro Loco di Sardagna a Borgo Valsugana, allietano i pomeriggi con musica dai balconi, grazie ai volontari che hanno in casa attrezzature di amplificazione.

Altre, come Pieve Tesino, tengono compagnia con l’iniziativa via web “M’invento un intento“, suggerendo ogni giorno una piccola attività; altre hanno avviato iniziative artistiche, come la Pro Loco di Coredo che invita i bambini a dipingere dei sassi che poi verranno collocati lungo un viale, e la Pro Loco di Torcegno che indice un concorso di pittura dedicato agli angoli più pittoreschi del paese; altri infine, come la Pro Loco di Fiavè, hanno aderito alla campagna Andrà tutto Bene di UNPLI Sicilia, raccogliendo i disegni dei bambini con messaggi di buon auspicio.

Il volontariato insomma in questa situazione mostra il suo volto più virtuoso: l’amore disinteressato per il proprio territorio e la propria comunità, che si realizza in azioni che senza retorica, in modo semplice e concreto, possono contribuire a far vivere in modo più sereno alla popolazione locale questo difficile momento.