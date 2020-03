Coronavirus, nelle Valli del Noce 15 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Aumentano ancora i contagi da Coronavirus in Val di Non e in Val di Sole. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 15 nuovi casi (comunque 6 in meno rispetto a ieri).

Il totale, dunque, è salito a 154 casi, di cui 63 in Val di Non e 91 in Val di Sole.

Nello specifico, le persone risultate positive al Covid-19 nei Comuni nonesi e solandri sono: 12 di Predaia, 12 di Cles, 4 di Cis, 3 di Sanzeno, 2 di Sfruz, 7 di Ville d’Anaunia, 5 di Campodenno, 6 di Novella, 2 di Ruffrè-Mendola, 2 di Romeno, 1 di Bresimo, 1 di Cavareno, 2 di Ton, 3 di Livo, 1 di Rumo, 4 di Malé, 2 di Caldes, 1 di Rabbi, 6 di Mezzana, 2 di Ossana, 2 di Croviana, 10 di Peio, 9 di Pellizzano, 3 di Terzolas, 3 di Dimaro Folgarida, 7 di Commezzadura, 42 di Vermiglio.

Come anticipato nei giorni scorsi, poi, l’attività dell’unità operativa di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Valli del Noce di Cles è momentaneamente sospesa. Le mamme saranno contattate direttamente dalle ostetriche per fissare i vari appuntamenti.

Per avere informazioni o richiedere dei controlli l’Azienda Sanitaria consiglia – per le mamme inserite nel percorso nascita – di contattare l’ostetrica dedicata o in alternativa l’ostetrica del consultorio. La richiesta è comunque quella di accedere al pronto soccorso o di chiamare il 112 solo in caso di reale emergenza.

In tutta la Provincia di Trento i contagiati (alle 14 di oggi) sono complessivamente 1.824 (più 214 rispetto a ieri). Numeri ancora in crescita, purtroppo, dopo il calo dei giorni scorsi.

Come ribadito più volte in questi giorni dal governatore Maurizio Fugatti, vengono considerate positive anche le persone alle quali non è stato effettuato il tampone ma che manifestano i chiari sintomi del Coronavirus e rientrano nella cerchia di contatti delle persone contagiate.

I dati ufficiali di oggi sono stati resi noti dalle autorità provinciali durante l’appuntamento quotidiano con la videoconferenza da parte della Provincia.