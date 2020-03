Polizia locale: calano le denunce, ai residenti è concesso l’attraversamento dei giardini di piazza Venezia

I controlli per il coronavirus nel fine settimana hanno portato a meno denunce del solito.

Sono proseguiti ovviamente anche per tutto il fine settimana i controlli sul territorio della Polizia locale per garantire il rispetto delle disposizioni governative sul coronavirus.

In netto calo il numero delle persone che sono state denunciate.

Infatti se venerdì 20 erano state controllate 137 persone con 7 denunce (ai sensi dell’articolo 650 del codice penale in ottemperanza al DPCM 8 e 9 marzo 20) e 9 gli esercizi commerciali (senza alcuna irregolarità); sabato 21 marzo – a fronte di 92 persone controllate – i denunciati erano stati solo quattro, tre (ex art. 650 del codice penale) ed una ai sensi degli articoli 495 e 496 del Codice penale (Falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale / false dichiarazioni sull’identità o su qualità personali proprie o di altri); ieri, domenica 22 marzo, a fronte di ben 60 controllati, nessuno è stato denunciato.

Il parco di piazza Venezia – spiega il comune – è chiuso come tutti i parchi cittadini, ma ai residenti di via dei Giardini, di via Venezia, di via della Collina e di via delle cave ne è consentito l’attraversamento per recarsi in città in sicurezza in quanto la parte bassa di via venezia non ha marciapiede.