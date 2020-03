Ianeselli prende la Merkel come buon esempio per i Trentini e la cancelliera dopo due ore finisce in quarantena

Franco Ianeselli, candidato sindaco della sinistra, non fa nemmeno in tempo a citare sul suo profilo Facebook la cancelliera Merkel come esempio virtuoso che pochi minuti dopo finisce in quarantena.

Perché secondo Ianeselli, la Merkel sarebbe da citare come esempio?

Perché fa la spesa senza mascherina e guanti monouso, d’accordo non obbligatori ma caldamente consigliati? Perché ha il carrello semivuoto?

Attenzione perché la cancelliera non ha certo bisogno di andare al supermercato a fare la spesa come milioni di italiani ed allora sembra proprio che sia tutto un gioco tanto per far scena. L’avrà capito il buon Ianeselli? pensiamo di no!

Della serie servizio fotografico concordato, casualmente vino italiano in bella vista (che strano la Germania non ci aiuta sul fronte dell’emergenza pandemia, però compra prodotti italiani) e pagamento con carta di credito come del resto fanno moltissimi italiani alle casse dei supermercati.

Allora sarebbe interessante se Ianeselli ci spiegasse per quale motivo è convinto che la Merkel stia dando il buon esempio.

Non dimentichiamoci come la Merkel e la sua Europa abbia vietato l’esportazione dei prodotti sanitari da copertura in Italia dopo lo scoppio dell’emergenza coronavirus e sia stata una spina nel fianco per il nostro popolo nell’ultimo quinquennio targato Unione Europea.

Gli unici che sono corsi in aiuto dell’Italia sono stati la Russia, Cuba e la Cina.

Purtroppo Franco Ianeselli dimostra di essere poco informato e con i suoi «post» inopportuni ferisce un popolo già piegato dalla pandemia.

Come sempre Ianeselli rappresenta quella sinistra che ama i grandi progetti delle capitali mondiali e che non capisce le esigenze della comunità trentina.

Si chiama «Blaga», ed i Trentini sanno bene il significato di questo vocabolo. Ma ora c’è un pochino di apprensione, nessuno infatti spera di finire sul profilo del candidato della sinistra trentina visto come è finita per la Merkel.

I superstiziosi tireranno fuori cornetti, amuleti e vari feticci portafortuna. Ci mancava anche un candidato porta sfortuna. Non ne avevamo abbastanza della nostra.