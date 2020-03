Exercise addiction: perché certe persone non riescono a smettere di fare sport individuale nonostante i solleciti e i divieti.

Egregio Direttore,

in questi giorni di estrema emergenza, in barba ad ogni disposizione riguardante le misure di sicurezza varate dal Governo, possiamo vedere in ogni luogo, persone di ogni razza, uomini e donne, giovani e meno giovani che vivono psicologicamente su un altro pianeta, continuando imperterriti a fare jogging o altri sport individuali, completamente estranei a quanto sta accadendo intorno a loro.

Ovviamente il primo impulso è quello di provare rabbia nei loro confronti, in quanto dimostrano apparentemente una totale carenza di spirito civico e di maturità, ma purtroppo per loro non è così.

Sono persone che soffrono di un grave disturbo della personalità contemplato anche nel Dsm5, ovvero il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. In inglese prende il nome di Exercise addiction e fa parte dei disturbi ossessivo compulsivi, che ogni psicologo dello sport conosce molto bene.

Queste persone non sanno trattenersi dal praticare in maniera compulsiva sport; in primis corsa, bicicletta e nuoto. Sono costretti dalla loro particolare ed alterata condizione mentale, a fare estenuanti allenamenti quotidiani con diverse ore dedicate al loro primario e molte volte unico interesse esistenziale, ovvero lo sport (compulsivo).

In seguito a tale condizione, trascurando il più delle volte relazioni sociali e famiglia, non riescono nemmeno a concentrarsi in maniera equilibrata sul lavoro, perché dedicano la maggior parte dei loro pensieri e dei loro discorsi, all’ossessione di doversi allenare in maniera estenuante e dannosa sia fisicamente che psicologicamente.

Solo in questo modo, riescono a trovare un apparente equilibrio e benessere personale, per cercare di sconfiggere una condizione interiore di frustrazione, data da carenza di alternative e capacità individuali, per far fronte alle loro problematiche esistenziali per mancanza di adeguata autostima di cui sono particolarmente carenti.

Tale condizione di disagio non riesce a fare comprendere loro il giusto punto di equilibrio tra uno sport sano e uno sport abusato, segno evidente di un grave disturbo della propria personalità.

Pubblicità Pubblicità

Sono persone che per lo più hanno il culto dell’aspetto fisico e diventano ossessionati a tal punto, che non di rado sconfinano in altri disturbi correlati, quali anoressia o bulimia e secondo certi studi statistici dell’ Università della California, circa il 15% sono anche consumatori di sostanze stupefacenti, nicotina e alcol.

Lo sforzo fisico sovra ogni limite umano, anche in occasione di un infortunio e contro il parere dei medici, il dovere sudare, stancarsi, sfinirsi e allenarsi senza nessun criterio sano, produce nella loro mente le stesse risposte cerebrali che vengono date dal consumo di droghe, infondendo loro forti stimoli, dati dalla sovra produzione di dopamina e serotonina, con un senso di patologico appagamento e benessere.

Sono persone che vivono stati di stress e di ansia personale che non riescono a gestire in altra maniera, arrivando a compromettere la propria salute non solo a livello fisico ma anche a livello mentale, pretendendo di inculcare i loro principi “salutistici” anche agli altri, con una certa aria di superiorità, per sentirsi più accettati, e sono in buona percentuale, forti consumatori di integratori alimentari.

Tali soggetti nascondono a fatica un profondo stato di malessere interiore, che va a braccetto con un tentativo malcelato di depressione, ma purtroppo e qui è l’aspetto più grave, i soggetti coinvolti reagiscono con resistenze simil-psicotiche a chi fa loro presente tale problema e difendono a spada tratta questo disturbo della personalità, con un fasullo e viscerale amore per lo sport.

Quindi in questi giorni in particolare, che siamo abituati a vedere queste persone correre nonostante i ripetuti solleciti a stare a casa e i vari divieti a praticare jogging e ciclismo, non dobbiamo prenderli per insensibili o cretini. Esempio eclatante è stato vedere a Verona persone nuotare nell’Adige, poiché le piscine sono chiuse!

Sono solo persone con dei seri problemi a livello di disturbi della personalità, che sfuggono inconsapevolmente e disperatamente ai loro problemi, senza nemmeno essere consapevoli di essere seriamente disturbati a livello mentale. Chi fosse interessato ad approfondire tale argomento può tranquillamente trovare ogni riscontro in internet alla voce Exercise addiction.

Adriano Bertolasi – Trento

Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it