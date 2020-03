Emergenza CoronaVirus, scuola. Divan e Gröbner: «Il ministro faccia chiarezza»

In questo momento di forte preoccupazione generale, anche gli studenti vivono con difficoltà sia l’incertezza derivante dal continuo mutamento della situazione sia le modalità messe in atto dal governo.

Un alto numero di studenti frequentanti il quinto anno si trova disorientato a causa di un’evidente incertezza da parte del Ministro competente, il quale non ha ancora dato spiegazioni riguardo allo svolgimento dell’esame di Stato.

Sull’argomento sono intervenuti sabato Leonardo Divan per la Lega Giovani Trentino e Lukas Gröbner per Forza Italia Giovani.

«Siamo consapevoli della situazione delicata, ma non possiamo in alcun modo trovarci in una situazione di completo smarrimento. E’ assolutamente necessaria una presa di posizione chiara e immediata. Accogliamo con plauso che il Ministro abbia escluso la possibilità di un sei politico, che avrebbe permesso a tutti di passare l’anno, e anche che l’anno non si protragga oltre l’ordinario termine. Queste risposte sono giunte in seguito alle domande che abbiamo posto in ogni ordine di Istituzione e siamo compiaciuti del fatto che siano state prese in considerazione» – esordiscono così i due in una nota

E ancora: «La situazione odierna impone agli studenti di proseguire con il programma scolastico attraverso delle video lezioni. I criteri di valutazione, però, non sono stati definiti esplicitamente e di conseguenza gli studenti non sanno se sia consentito valutare la loro prestazione. Inoltre, non sono nemmeno chiare le modalità di verifica ammesse tramite l’utilizzo di questo strumento didattico, quindi, quali competenze siano considerate durante un intervento. Bisogna, dunque, superare questo stato di incertezza il prima possibile, considerando il peso, il contenuto e le esigenze di ogni materia scolastica».

I giovani attivisti di centro-destra sono a favore di una valutazione dell’operato, a patto che avvenga in video lezione e che lo studente sia avvertito delle modalità messe in atto. Al voto ottenuto dovrà essere dato un valore e garantita la massima veridicità.

Fondamentale anche il rispetto delle pause durante l’utilizzo del pc, previste dal Dl 81/2008, dato che in questa situazione lo studente è comparato al lavoratore.

«Riteniamo infine – conclude la nota di Divan e Gröbner – che ogni docente debba obbligatoriamente consegnare del materiale allo studente per poter proseguire il programma, non rimanendo indietro. A tal proposito, gli insegnanti dovranno essere controllati secondo un discorso legato alle priorità, così da bilanciare la quantità di studio per ogni materia. Al momento, la situazione prospettata sembra destinata a non placarsi in breve tempo ed è, quindi, fondamentale dare risposte immediate al fine di tranquillizzare il mondo studentesco che, ogni giorno, rappresentiamo con orgoglio e senso di responsabilità»

